Gamestop bietet 56 Milliarden Dollar für Ebay. Staatsfonds aus dem Nahen Osten sollen die Finanzierungslücke schließen.

Ryan Cohen, Chef des Videospielehändlers Gamestop, hat der Online-Handelsplattform Ebay ein unerbetenes Übernahmeangebot unterbreitet. Der Preis: rund 56 Milliarden US-Dollar, zahlbar hälftig in bar und hälftig in Gamestop-Aktien. Das entspricht 125 US-Dollar je Ebay-Aktie – einem Aufschlag von rund 20 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Im nachbörslichen Handel legte die Ebay-Aktie daraufhin um rund 12 Prozent zu.

Cohen erklärte dem „Wall Street Journal“, er wolle Ebay zu einem ernsthaften Konkurrenten für Amazon machen: „Ich habe vor, Ebay zu einem Unternehmen zu machen, das Hunderte von Milliarden Dollar wert ist.“ Den Angebotsbrief richtete er an Ebay-Verwaltungsratschef Paul Pressler. Darin schreibt Cohen, Gamestop habe seine Ebay-Position ab dem 4. Februar aufgebaut und halte inzwischen rund 5 Prozent der Anteile.

12-Milliarden-Konzern will 46-Milliarden-Konzern schlucken

Die Kräfteverhältnisse sind ungewöhnlich. Gamestop ist mit rund 12 Milliarden Dollar an der Börse bewertet – Ebay brachte vor der Ankündigung bereits rund 46 Milliarden Dollar auf die Waage. Dass kleinere Unternehmen größere schlucken, ist nicht ohne Präzedenz: Charter Communications vollzog 2015 eine schuldenfinanzierte Fusion mit dem deutlich größeren Time Warner Cable. Doch die Finanzierungsfrage stellt sich bei diesem Deal mit besonderer Dringlichkeit.

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Auf der Bilanz hat Gamestop nach eigenen Angaben rund 9 Milliarden Dollar in bar. Eine Kreditzusage der TD Bank über bis zu 20 Milliarden Dollar liegt Cohen bereits vor. Gamestop wird bei dem Vorhaben von der Kanzlei White & Case und den Investmentbankern der TD Securities beraten. Damit wären grob 29 Milliarden Dollar gesichert – bei einem Kaufpreis von 56 Milliarden Dollar verbleibt eine erhebliche Lücke.

Staatsfonds als mögliche Geldgeber

Wie diese Lücke geschlossen werden soll, blieb zunächst offen. Laut „Wall Street Journal“ könnte Cohen externe Investoren einbinden – namentlich Staatsfonds aus dem Nahen Osten. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, bestätigten der Zeitung entsprechende Überlegungen. Konkrete Namen oder laufende Gespräche wurden nicht genannt.

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Sollten Staatsfonds tatsächlich als Ankerinvestoren einsteigen, würde das dem Deal eine andere Qualität verleihen. Sovereign-Wealth-Fonds aus der Golfregion haben in den vergangenen Jahren wiederholt große US-Transaktionen mitfinanziert und gelten als geduldige Kapitalgeber mit langem Anlagehorizont – eine Eigenschaft, die bei einem derart ambitionierten Umbau eines Plattformkonzerns von Bedeutung wäre.

Cohens strategische Logik

Cohen sieht in der Kombination beider Unternehmen eine operative Logik. Die verbliebenen stationären Gamestop-Filialen könnten als Abgabe- und Authentifizierungspunkte für Ebay-Verkäufer dienen. Darüber hinaus will Cohen Ebay stärker im Bereich Live Commerce positionieren – dem Direktverkauf über Echtzeit-Videostreams. Beide Unternehmen teilen bereits einen Schwerpunkt im Geschäft mit Sammelartikeln wie Trading Cards.

Seinen eigenen Qualifikationsanspruch formulierte Cohen gegenüber dem „Wall Street Journal“ unverblümt: „Meiner Erfahrung nach gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, das Ebay-Geschäft zu leiten“ – mit Verweis auf seine Zeit bei Gamestop und zuvor bei Chewy, dem Online-Händler für Heimtierartikel, den er mitgründete.

Im Fall eines Abschlusses würde Cohen als CEO des kombinierten Unternehmens fungieren – ohne Fixgehalt, ausschließlich erfolgsbasiert vergütet. Dass sein persönliches Interesse an einer steigenden Gamestop-Marktkapitalisierung erheblich ist, zeigt sein Vergütungspaket: Laut „Wall Street Journal“ kann er bis zu 35 Milliarden Dollar in Aktien verdienen, wenn bestimmte Ziele erreicht werden – darunter ein Börsenwert von 100 Milliarden Dollar.

Ebay im Aufwind – Analysten skeptisch

Die Offerte trifft Ebay in einer operativ starken Phase. Ende April meldete der Konzern solide Zahlen für das erste Quartal 2026: Das Gross Merchandise Volume – der Gesamtwert aller auf der Plattform abgewickelten Transaktionen – stieg um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Februar hatte Ebay allerdings einen Stellenabbau angekündigt: rund 800 Stellen, etwa 6,5 Prozent der weltweiten Belegschaft, sollen wegfallen. Firmenchef Jamie Iannone setzt zudem auf Künstliche Intelligenz, um Einkaufsprozesse auf der Plattform zu vereinfachen.

Wall-Street-Analysten zeigen sich skeptisch. Die Bernstein-Analysten schrieben in einer Kundenmitteilung: „Warum alles auf den Kopf stellen? Der Turnaround funktioniert doch.“ Investoren hätten Ebays Fokus auf Sammlerstücke und Nischenkategorien honoriert – eine feindliche Übernahme könnte diese Strategie gefährden.

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Ebay hat auf Cohens Ankündigung bislang nicht reagiert. Cohen ließ jedoch erkennen, dass er im Fall einer Ablehnung den Kampf auf die Aktionärsebene verlagern will. Die Frist für Aktionäre, Kandidaten für den Ebay-Verwaltungsrat vor der für Juni geplanten Hauptversammlung zu nominieren, ist allerdings bereits abgelaufen – das schränkt seine taktischen Optionen kurzfristig ein.

Ob das Angebot Ebay überzeugt, Staatsfonds tatsächlich einsteigen und sich die Finanzierungsstruktur schließen lässt, bleibt offen. Cohen hat mit diesem Vorstoß jedoch erneut gezeigt, dass er Kapitalmärkte zu bewegen versteht.