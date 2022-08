Analyst meint Gaming-Industrie nutzt die Blockchain besonders eifrig

Die Blockchain-Technologie wurde zuletzt besonders aktiv durch die Online-Gaming-Industrie vorangetrieben. Zu diesem Ergebnis kommt das auf Krypto-Themen spezialisierte Unternehmen Dapp Radar. Das Branchen-Portal Coindesk zitierte jetzt dessen Research-Leiter Pedro Herrera.

Demnach gingen im Juli 2022 immerhin 60 Prozent der weltweiten Blockchain-Nutzung auf Gaming-Anwendungen zurück. Während dezentralisierte Finanz-Applikationen und Blockchain-Aktivitäten insgesamt rückläufig gewesen seien, sei die Zahl von Krypto-Coins enthaltenden Wallets, die rein mit Blick auf digitale Spiele kreiert wurden, angewachsen. Im Juli hätten Nutzer knapp eine Million solcher Wallets pro Tag eröffnet – ein neuer Rekord.

Herrera berichtet gegenüber Coindesk: „Obwohl Spiele-Token ebenfalls unter schwierigen Marktbedingungen leiden, werden Blockchain-Spiele weiterhin in wachsendem Umfang gespielt.“ Herrera bezieht spielt damit offenbar auf den Einbruch am Markt für Krypto-Werte an. Deren Gradmesser Bitcoin hatte sich zwischen April und Juni dieses Jahres in seinem Kurs mehr als halbiert.

Als Beispiele für branchenbekannte Blockchain-basierten Computerspiele nennt man bei Coindesk etwa The Sandbox Alpha Season 3, Illuvium oder Axie Infinity. Computerspiele, die Blockchain-Anwendungen nutzten, sehe man auch in den kommenden Monaten als treibende Kraft bei der Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie, so Herrera.