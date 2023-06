Vermögensverwalter erklärt So funktioniert Gamma-Hedging

Market Maker müssen verbindliche Geld und Briefkurse an der Eurex stellen und führen damit auch ein Buch im Eigenhandel. Auf dem Foto sind eine Reihe von Optionen in verschiedenen Serien und Monaten abgebildet. Darüber steht neben dem Delta, dem Vega und dem Theta das Gamma.

Options-Buch eines Market Makers (Norbert Wolk)

Das Gamma einer Option ist ein Parameter aus der Optionspreistheorie. Es misst – vereinfacht gesagt – die Sensibilität der Optionsposition in Bezug auf Veränderungen des Basiswertes. Ändert sich der Kurs des Basiswertes, so bewegt sich eine Option entweder tiefer ins Geld oder weiter aus dem Geld heraus. In der Folge ändert sich auch das Delta. Die Änderungsrate des Deltas wird mit dem Gamma gemessen.

Bewegungen nach oben und unten können positive Auswirkungen haben. Dann spricht man von einem positiven Gamma. Wenn Bewegungen schaden, spricht man von einem negativen Gamma. Ein Anleger könnte eine Option kaufen, wenn diese ein positives Gamma hat. Für gekaufte Optionen wird allerdings eine Prämie fällig. Die Zeit läuft gegen den Anleger, da Optionen nur eine bestimmte Laufzeit haben und danach wertlos verfallen.

Bei einem negativen Gamma werden Optionen verkauft und der Anleger verliert bei Bewegungen – egal in welche Richtung. Er gewinnt hingegen, wenn nicht viel passiert, da die Zeit für ihn spielt. So viel zur Theorie.

Am besten lässt sich der Gammahandel an einem Beispiel erklären: Ein Anleger kauft zehn Kontrakte von einen 15.500er-Dax-Put mit Laufzeit bis zum 21. Juli 2023 beim Stand von 16.250 Punkten. Damit hat er das Recht, den Dax bis zum 21. Juli 2023 zu 15.500 Punkten zu verkaufen.

Jetzt kommt das Gamma ins Spiel: Je näher der Basispreis rückt (also der Dax sich Richtung 15.500 Punkte bewegt), desto mehr profitiert der Anleger über den Put von fallenden Kursen. Bei einem Dax-Stand von 15.700 Punkten ist er umgerechnet sieben Minidax-Short. Die Kontraktgröße von 5 Euro entspricht genau der Kontraktgröße der Option. Da das negative Delta durch das positive Gamma immer größer wird, kann der Anleger seinen Short eindecken, also sieben Minidax-Futures kaufen. Er ist demnach wieder Delta-Flat. Steigt dann der Markt zum Beispiel wieder auf 16.000 Punkte, könnte der Anleger die sieben gekauften Minidax-Futures wieder verkaufen. Diesen Handel kann er bis zum Laufzeitende betreiben.

Über den Autor: Norbert Wolk ist Experte für Optionen und regelbasierte Handelssysteme und Geschäftsführer der Barbarossa Asset Management aus Gelnhausen.