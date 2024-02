Acatis setzt Gané vor die Tür – und sorgte für ein Beben in der Branche. Denn nicht nur die Tatsache allein sorgte für Gesprächsstoff, sondern auch die Art und Weise. Dass die langjährigen Fondsberater Henrik Muhle und Uwe Rathausky vom Hof gejagt wurden, erfuhren diese eigenen Aussagen zufolge aus den Medien. Nun sitzt Johannes Hesche am Steuer des 8-Milliarden-Fonds. Bei Gané bastelt man jetzt an der Version 2.0 des Erfolgs-Fonds, während Acatis hofft, mit einer flugs erhöhten Bestandsprovision die Kunden vom Wechsel abzuhalten. Mitbewerber bringen sich wiederum mit zahlreichen Alternativen in Stellung. „Ein unwürdiges Spektakel“, bei dem der Kunde auf die Funktion einer Ertragsquelle degradiert werde, kommentierte es Ali Masarwah, Geschäftsführer von Envestor. Acatis Value Event verliert jeden Tag Millionen Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass die Mitbewerber sich berechtigt Hoffnung machen. Denn ein Blick in „Bloomberg“ zeigt: Seit dem Knall am Rosenmontag...

Bei Gané bastelt man jetzt an der Version 2.0 des Erfolgs-Fonds, während Acatis hofft, mit einer flugs erhöhten Bestandsprovision die Kunden vom Wechsel abzuhalten. Mitbewerber bringen sich wiederum mit zahlreichen Alternativen in Stellung. „Ein unwürdiges Spektakel“, bei dem der Kunde auf die Funktion einer Ertragsquelle degradiert werde, kommentierte es Ali Masarwah, Geschäftsführer von Envestor.

Acatis Value Event verliert jeden Tag Millionen

Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass die Mitbewerber sich berechtigt Hoffnung machen. Denn ein Blick in „Bloomberg“ zeigt: Seit dem Knall am Rosenmontag erlebt der Acatis Value Event Fonds nonstop Abflüsse.

Den Höhepunkt verzeichnete der Acatis Value Event Fonds in den vergangenen Tagen ausgerechnet am 12. Februar – dem Tag des Fondsmanagerwechsels: Nach Zuflüssen in Höhe von 6.072.000,00 Euro knackte der Fonds die Marke von 8 Milliarden (8.004.000.000 Euro).