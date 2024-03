Während der Acatis Value Event Fonds weiter mit Abflüssen kämpft und bereits unter die 7-Milliarden-Marke gerutscht ist, baut die Fondsboutique Gané ihr Portfolio weiter um. Der im Dezember 2023 aufgelegte Gané Global Balanced Fund wird ab dem 2. April unter dem Namen „Gané Value Event Fund“ firmieren. Wie das Unternehmen am 12. März mitteilte, genehmigte die Finanzaufsicht Bafin die entsprechende Umbenennung.



Bereits Ende Februar hatte Gané das Anlagekonzept des Mischfonds von defensiv auf offensiv umgestellt. Die Namensänderung soll nun den hauseigenen „Value-Event-Ansatz“ auch im Fondsnamen widerspiegeln. Dahinter steht eine seit über 15 Jahren umgesetzte Anlagestrategie, die auf die Identifikation unterbewerteter Unternehmen mit besonderen Wertsteigerungspotenzialen abzielt.



Zusätzliche Anteilsklassen eingeführt Um einem breiteren Anlegerkreis den Zugang zu diesem Ansatz zu ermöglichen, führt Gané zum 2. April zusätzliche Anteilsklassen ein. Neben den bestehenden...