Wie sehr hat das Ihre Herangehensweise an das Investieren und Ihren Investmentstil geprägt?

Und wir durften mit Jens Ehrhardt und Bert Flossbach zwei Menschen kennenlernen, die in solchen Phasen die Dinge richtig einschätzen konnten. Lehren kann man aus so einem Erfahrungsschatz viele ziehen und es würde den Rahmen dieses Interviews sprengen. Erstaunlich für uns ist immer wieder, wie sehr die Menschen dazu neigen, das Vergangene zu vergessen und das Bestehende in die Zukunft fortzuschreiben.

Henrik Muhle : Der Charakter und die gesammelten Erfahrungen sind natürlich prägend, sowohl für unsere Auflage des früheren Acatis Gané Value Event Fonds im Jahr 2008 als auch für die Fortführung unseres Mischfonds-Konzepts im heutigen Gané Value Event Fund . Wir haben uns früh einen sehr objektivierbaren Prozess angeeignet und diesen immer weiter verfeinert, um von einer variablen Investitionsquote aus Aktien, Anleihen und Liquidität zu profitieren, mit der Zielsetzung, eine stetige Wertentwicklung mit einer geringeren Volatilität als der Aktienmarkt erzielen zu können.

Welche Kriterien sind für Sie bei der Auswahl von Einzelwerten im Portfolio am wichtigsten, und wie prüfen Sie, ob der Verbleib der Titel im Portfolio noch sinnvoll ist?

Rathausky : Wir kombinieren mit Value-Investing und Event-Orientierung zwei Investmentstile. Value bedeutet für uns, dass wir in wunderbare Geschäftsmodelle mit einem guten Management zu einem attraktiven Preis investieren. Und Events sind positive unternehmensspezifische Ereignisse, die ein Investment beflügeln oder zumindest das Abwärtsrisiko begrenzen sollen. Mit der Kombination aus beidem versuchen wir, sowohl das fundamentale als auch das marktpreisbedingte Risiko einer Investition zu reduzieren. So können wir auf Fondsebene das Abwärtsrisiko – die sogenannten Maximum Drawdowns, die wir als Stress bezeichnen – im Vergleich zum Gesamtmarkt systematisch reduzieren, ohne auf eine ansprechende Rendite verzichten zu müssen.

Muhle: Mit unserem selbst entwickelten Value-Event-Ansatz und dem hauseigenen Gané-Scoring-Modell untersuchen wir eine ganze Reihe an qualitativen und quantitativen Faktoren, um eine Einschätzung über die vier Erfolgsbausteine „Business“, „Management“, „Valuation“ und „Event“ zu erhalten. Ein wichtiger Gané-Faktor, um die Arbeit des Managements zu beurteilen, ist zum Beispiel die Qualität der Kapitalallokation. Wichtige Hinweise hierfür liefern uns Veränderungen in der Rendite auf das gebundene Kapital (ROCE) und residuale Geschäftswertbeiträge (EVA). Das Scoring-Modell hilft uns, sowohl Kauf- als auch Verkaufsentscheidungen zu objektivieren.

„Die scharfe Korrektur Anfang August war eine willkommene Gelegenheit für uns.“

Wie hat sich die Allokation zwischen Aktien und Anleihen in Ihrem Paradefonds Gané Value Event im Jahresverlauf entwickelt und was sind die Gründe dafür?

Rathausky: Zunächst einmal hat es bis zum 2. April 2024 gedauert, um den defensiven Global Balanced Fund umzustellen auf den heutigen Gané Value Event Fund mit flexibler offensiver Ausrichtung. Wir erhöhten dann im Jahresverlauf die Aktienquote sukzessive, teilweise wie in früheren Jahren antizyklisch. Gerade die scharfe Korrektur Anfang August war eine willkommene Gelegenheit. Heute besitzen wir eine Aktienquote von 67 Prozent. Der Rest ist überwiegend in Anleihen investiert, mit denen wir uns derzeit im Risk-off-Modus befinden. Im Schnitt 1,5 Jahre Restlaufzeit, AA-Rating und 4 Prozent annualisierte Verzinsung.

Welche Rolle spielt das Währungsexposure insbesondere gegenüber dem US-Dollar in Ihren Fonds?

Muhle: Auf der Währungsseite halten wir die Dinge einfach und sind traditionell ungehedged. In manchen Jahren ist diese Vorgehensweise zu unserem Vorteil, in manchen Jahren nicht. Im Zeitablauf gleicht es sich meist aus. Derzeit sind wir aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den USA mit knapp 50 Prozent etwas stärker im US-Dollar investiert.

Besondere Chancen im Konsumgüterbereich

Was spricht angesichts der flauen Weltwirtschaft dafür, dass Hersteller von hochwertigen Konsumgütern noch vor Technologietiteln den größten Teil der Aktieninvestments ausmachen?

Rathausky: Software, IT, Konsum und Healthcare sind im Gegensatz zu Automotive, Chemie und Schwerindustrie schon immer Branchen, in denen wir uns vorzugsweise aufhalten, um Asset-light-Geschäftsmodelle mit hohen Rentabilitäten ausfindig zu machen. Man darf sich aber von der bloßen Zuordnung nicht verwirren lassen. Prosus und Amazon zum Beispiel werden zwar als Konsumgüterunternehmen eingruppiert, könnten aber genauso den Technologie-Unternehmen zugeordnet werden. Was aber richtig ist: Wir wenden uns wieder mehr den zum Teil sehr stark abgestraften Konsumgüterunternehmen zu. Nike und Ulta Beauty zum Beispiel sind beide schuldenfrei, sehr profitabel und weisen mittlerweile eine jährliche Aktienrückkaufrendite von 5 Prozent auf.

Wie gehen Sie mit makroökonomischen Veränderungen um, etwa den sinkenden Leitzinsen und den schwelenden geopolitischen Unsicherheiten?

Muhle: Leitzinsen wirken wie eine Gravitationskraft auf die Bewertungen von Aktien und Anleihen. Dieser Einflussfaktor ist für uns natürlich sehr wichtig. Geopolitisch versuchen wir dem Munger’schen Ratschlag „Stay out of trouble“ zu folgen, weswegen wir einigen US-Unternehmen derzeit den Vorrang in unserem Portfolio geben.

Abschließende Frage: Wie entwickeln sich die Zuflüsse und wie zufrieden sind Sie mit Ihren Vertriebserfolgen?

Rathausky: Wenn man sich vorstellt, dass wir am 12. Februar 2024 aus der Presse erfahren mussten, dass uns unser ehemaliger Geschäftspartner ankündigungslos die Verträge gekündigt hat, für einen 8 Milliarden Euro schweren Erfolgsfonds, den wir als Lebenswerk betrachteten, den wir initiiert und dessen Methodik wir entwickelt haben, dann sind wir dankbar und zufrieden, was wir gemeinsam mit unseren Investoren bereits wieder auf die Beine stellen konnten. Derzeit stehen wir mit dem Gané Value Event Fund auf Rang 1 der absatzstärksten Boutiquenfonds in Deutschland. Jeder, der Wert legt auf Vertrauen und Verlässlichkeit, der findet bei uns weiterhin eine Heimat.

Über die Interviewten:

Henrik Muhle und Uwe Rathausky bilden den Vorstand der im Jahr 2007 gemeinsam gegründeten Gané Aktiengesellschaft. Das Fondsmanager-Duo ist für ihren Mischfonds Gané Value Event bekannt.