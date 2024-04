Es war DAS Thema der Asset-Management-Branche in diesem Jahr: Die Trennung von Acatis und Gané. Mittlerweile ist etwas Ruhe eingekehrt: Während Johannes Hesche bei Acatis nun unter Beweis stellen muss, dass er den milliardenschweren Flaggschiff-Fonds auf Kurs halten kann, hatten Uwe Rathausky, Henrik Muhle und Marcus Hüttinger von Gané nach der Zwangstrennung alle Hände voll zu tun, den im Dezember 2023 aufgelegten Gané Global Balanced in eine 1:1-Kopie des vorherigen Milliardenfonds umzubauen.



Mit Wirkung zum 23. Februar wurde das Anlagekonzept umgestellt, aus dem defensiven Mischfonds wurde ein flexibler, offensiver Mischfonds mit erhöhter Aktienquote. Im gleichen Atemzug wurde der Vergleichsindex umgestellt auf 50 Prozent MSCI World und 50 Prozent Geldmarkt.



Seit 2. April hat das Kind auch einen neuen Namen: Der Fonds heißt seitdem Gané Value Event Fund und ist in weiteren Anlageklassen erhältlich. Neben ausschüttenden und thesaurierenden Varianten gibt es nun auch Varianten...