Am Dienstag hatte Acatis das weitere Schicksal des Mischfonds Acatis Value Event in einer digitalen Investorenkonferenz erläutert, am Mittwoch zog Gané nun nach: Die Gané-Gründer Henrik Muhle und Uwe Rathausky stellten ihrerseits vor, wie ihr neuer Fonds funktionieren soll. Darüber hinaus nutzten sie die Gelegenheit, um ihre Sicht auf den Rauswurf bei Acatis darzulegen.



„Wir sind derzeit noch im Zustand von Ärger und Fassungslosigkeit über das, was passiert ist“, leitet Gané Co-Geschäftsführer Rathausky die Online-Konferenz für Investoren ein. Man wolle einige „Fakten zurechtrücken“.



„Jedem ist klar, dass es in dieser Causa offenbar auch um viel Geld geht", stellt Rathausky in den Raum. Von den Erträgen aus dem Mischfonds Acatis Value Event hätten sowohl Acatis als auch Gané profitiert, der Gané-Anteil sei jedoch größer gewesen. Rathausky will verstanden wissen: „Die Idee, die Initiative, die inhaltliche Konzeptionierung und die Performance stammten seit 2008 von uns,

„Lebenswerk weggenommen “ Der Fonds sei ein Lebenswerk gewesen, das ihnen „grundlos weggenommen“ worden sei, berichtet Rathausky in emotionalen Worten. „Wir haben wie Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle an diesem Kunstwerk gearbeitet.“ Der Erfolg des zwischenzeitlich bis zu 8 Milliarden Euro schweren Fonds „lässt sich auch nicht ohne Weiteres von anderen Personen fortführen“, urteilte Rathausky – eine deutliche Spitze in Richtung seines Nachfolgers Johannes Hesche, der den Fonds im Acatis-Auftrag weiterführen soll.