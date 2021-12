Ganz schneller Aufstieg

Paul Feeney ist ab dem ersten August Geschäftsführer der Abteilung Vermögensverwaltung bei Old Mutual. Damit verantwortet er auch die Geschäfte der Tochtergesellschaften Skandia UK, Skandia International, das Europageschäft von Skandia Investment Group und Old Mutual Asset Managers UK. Feeney arbeitet erst seit Anfang des Jahres für Old Mutual, wo er zurzeit das Geschäft mit langfristigen Sparprodukten leitet.Zuvor war er Vertriebsleiter bei BNY Mellon Asset Management und davor Geschäftsführer bei Gartmore und Natwest Investment.In seiner neuen Funktion wird Feeney an Paul Hanratty, dem Leiter des Gesamtbereichs langfristige Sparprodukte, berichten.