Garantiezertifikat für Dax-Bären

Mit dem Merrill Lynch Dax Bär Garant Zertifkat (ML0 9DS) können Anleger ab sofort überproportional von fallenden Notierungen des deutschen Leitindex profitieren. Das Zertifikat hebelt Verluste des Dax mit dem Faktor 1,5 und münzt sie in Gewinne um, solange der Index nicht mehr als 40 Prozent verliert.Notiert der Dax am Laufzeitende des Zertifikats am 3. Juni 2010 mehr als 40 Prozent unter dem Stand vom Ausgabetag (12. März), bekommen Anleger einen Bonus von 12 bis 16 Prozent. Legt der Index über die Laufzeit zu, gibt es den Einsatz abzüglich des Ausgabeaufschlags von 2 Prozent zurück.Anleger können das Bären-Zertifikat von heute an bis zum 29. Februar zeichnen.