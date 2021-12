Garantiezertifikate: Vollkasko 2016

Das gilt zumindest für neue oder noch recht junge Papiere. Denn sie leiden gleich mehrfach unter dem aktuellen Marktumfeld: Zum einen lassen niedriges Zinsniveau und recht geringe Volatilität an den Aktienmärkten ohnehin kaum attraktive Konstruktionen zu; ohne eine lange Laufzeit von sechs Jahren geht etwa beim Euro Stoxx 50 kaum etwas.Zum anderen haben die niedrigen Zinsen einen weiteren negativen Effekt: Sobald die Zinsen steigen, bringen sie die Kurse der Garantiezertifikate unter Druck. Das liegt an den Nullkuponanleihen, die den Papieren für die Garantie zugrunde liegen.Erhöht sich das Zinsniveau um 2 Prozentpunkte, sinkt der Wert einer Nullkuponanleihe um rund 10 Prozent und drückt den Kurs des Garantiezertifikats um fast den gleichen Satz, hat das Fachblatt „Der Zertifikateberater“ errechnet.Zertifikate, die sich aktuell in der Zeichnung befinden (siehe Tabelle), sollten Anleger daher bis zur Fälligkeit halten wollen. Auch dann allerdings ist der maximale Ertrag wegen der derzeit ungünstigen Konstellation nicht eben groß: Fast alle Emittenten haben bei der Partizipation an einem Aufschwung des Euro Stoxx 50 einen Cap eingezogen; mehr als 55 Prozent sind nicht drin, und das auch nur, wenn der Aktienindex tatsächlich in sechs Jahren 55 Prozent höher steht als zur Emission.Wer höhere Erträge sucht, sollte abwarten: Steigt das Zinsniveau, können die Emittenten wieder attraktivere Papiere mit Garantie anbieten. Und das ein oder andere jüngst aufgelegte Zertifikat lässt sich dann zum Schnäppchenpreis einkaufen.