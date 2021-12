Gareth Isaac wechselt zu Schroders

Gareth Isaac verstärkt ab Oktober als Portfoliomanager das Rententeam von Schroders. Er kommt von der amerikanischen Hedgefonds-Gesellschaft GLG Partners. Bei Schroders wird er keine konkreten Fonds verantworten, sondern für sogenannte High Conviction Mandates – das sind besonders spezialisierte Fonds – arbeiten.Bei GLG war er Fondsmanager des GLG Core Plus Sterling Bond (ISIN: GB00B1W5LM84), des GLG Total Return Bond (GB00B1W5LP16) und des GLG Gilt (GB00B0118R46). Die beste Performance erzielte Isaac mit dem GLG Core Plus: 34,6 Prozent Kurszuwachs in den vergangenen drei Jahren. Beim GLG Total Return waren es 8,9 Prozent und beim GLG Gilt 24,2 Prozent.Vor seiner Station bei GLG Partners war Isaac als Rentenfondsmanager bei SG Asset Management, Tochter der französischen Großbank Société Générale, für die Fonds SG Core und SG Total Return Bond zuständig.