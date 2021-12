Gartmore ging zu weit: Roger Guy nimmt Kollegen Guillaume Rambourg in Schutz

DER FONDS

Nach Angaben von Gartmore gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass Fondsanleger durch die Affäre Verluste erlitten haben. Trotzdem rechnen Analysten damit, dass Anleger ihr Kapital aus den betroffenen Hedgefonds abziehen könnten. Rambourg und Guy betreuen die europäischen Vorzeige-Hedgefonds der Fondsgesellschaft. Nachdem die Suspendierung Rambourgs am Dienstag bekannt wurde, brach die Gartmore-Aktie um 30 Prozent ein. Am Mittwoch erholten sich die Papiere wieder um 11 Prozent.

Die schlechte Nachricht hatte ihn auf der Abfahrtspiste erreicht: Am Dienstag erfuhr Roger Guy, dass sein Gartmore-Kollege Guillaume Rambourg von der Vermögensverwaltung suspendiert worden ist. Rambourg habe gegen interne Prozesse bei der Platzierung von Handelsgeschäften verstoßen, begründete Gartmore den Rauswurf. In den Finanzkreisen hieß es, dass Rambourg gegen die Regeln zur Weiterleitung von Kauf- und Verkaufsaufträgen an Broker verstoßen haben soll. Daraufhin unterbrach Guy seinen Skiurlaub und kehrte nach London zurück, um seinem Kollegen beizustehen.„Guillaume hat meine volle Unterstützung“, erklärte Guy gegenüber „Financial Times“. Er hoffe, dass Rambourg noch in diesem Monat zu Gartmore zurückkehren könne. Denn Rambourg sei „ein toller Mensch“ und „ein phantastischer Fondsmanager“.