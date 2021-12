Gartmore und Henderson Global Investors unter einem Dach in Frankfurt

Nach der Übernahme von Gartmore hat Henderson Global Investors die Deutschland-Büros beider Gesellschaften unter einem Dach vereint. Vom Frankfurter Westend Duo-Turm aus betreut ein siebenköpfiges Team nun die deutschen Kunden.Lars Albert leitet das Büro als Vertriebsleiter Deutschland. Ihm zur Seite stehen die Vertriebsdirektorin Daniela Brogt, der Vertriebsmanager Alexander van den Berg sowie vier Kunden-Service-Mitarbeiter.Lars Albert war zwischen 2004 und 2006 als Kundenservice-Manager in London und als Vertriebsmanager in Frankfurt für Henderson Global Investors tätig. Danach wechselte er in den Vertrieb von SEB Asset Management, wo er hauptsächlich für das Deutschland- und das Luxemburg-Geschäft zuständig war. Anschließend kehrte Albert im Januar vergangenen Jahres zu Henderson Global Investors zurück Daniela Brogt war bis Oktober 2008 bei Gartmore Investment tätig, wo sie zuletzt institutionelle Anleger in Deutschland und der Schweiz betreute. Danach wechselte sie ins deutsche Vertriebsteam von Aviva Investors . Dort verantwortete sie die Vertriebskontakte mit Privatbanken, Dachfonds und Family Offices.Alexander van den Berg betreut für Henderson Global Investors seit Juli 2010 Vermögensverwalter, Dachfonds und unabhängige Finanzberater. Davor war er im Wholesale-Vertrieb von SEB Asset Management tätig.