Rezessionsgefahr Steigende Energierechnungen in Europa, sinkende in den USA

Steven Bell, CTI

Als der Benzinpreis in den USA im Juni auf über 5 US-Dollar pro Gallone stieg, gingen viele Amerikaner davon aus, dass rasch eine Rezession folgen würde. Dass hohe Benzinpreise über kurz oder lang zu einer Rezession führen, ist eine gängige Meinung in den USA. Als sich die Zinskurve umkehrte und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung zu steigen begannen, stimmten viele Profi-Prognostiker zu.

Doch jetzt sieht die Sache ganz anders aus. Ja, die Renditekurve ist immer noch invers. Aber der Benzinpreis hat auf 4 US-Dollar zurückgesetzt, die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung haben sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert und die Stärke der US-Verbraucherausgaben überrascht die Pessimisten.

Die Zinsen werden weiter steigen

Zuletzt gab es zwar eine Reihe guter Nachrichten zur Inflation, doch jede Hoffnung, dass die US-Notenbank in absehbarer Zeit die Zinsen nicht weiter anhebt, wurde durch aggressive Kommentare von Mitgliedern des Offenmarktausschusses der Fed im Keim erstickt. Es ist unbestreitbar, dass aufgrund der starken und anhaltenden Inflation bei den Löhnen und Mieten in den USA das Inflationsziel der Fed von 2,0 Prozent außer Reichweite gerät – es sei denn, es kommt zu einer Rezession.

Europa kann von den US-Energiepreisen nur träumen

Autofahrer in Europa wären begeistert, wenn sie zu US-Preisen tanken könnten – sie entsprechen etwas mehr als 1 Euro pro Liter. Aber es gibt gute Gründe, in diesem Winter viel sehnsüchtiger auf die US-Erdgaspreise zu blicken: In Europa und im Vereinigten Königreich liegen sie derzeit mehr als achtmal so hoch.

Die europäischen Verbraucher sind davon noch nicht betroffen, denn bis zum 23. September währt der Sommer und die Preise liegen noch relativ niedrig. Aber das Ausmaß der bevorstehenden Katastrophe ist im Vereinigten Königreich bereits deutlich zu sehen. Die durchschnittliche Energierechnung eines Haushalts lag zu Beginn des Jahres bei 1.277 Pfund pro Jahr. Sie wird ab Oktober auf etwa 3.600 Pfund steigen und im kommenden Januar möglicherweise auf 4.200 Pfund. Die jährlichen Energierechnungen der britischen Haushalte würden also in weniger als zwölf Monaten um horrende 3.000 Pfund (3.500 Euro) steigen. Die Regierung hat bereits einige Erleichterungen in Aussicht gestellt, aber die neue Premierministerin Liz Truss wird gezwungen sein, diese drastisch nachzujustieren.

In UK herrscht Ruhe vor dem Sturm

Immerhin: In Großbritannien wurden jüngst einige Erleichterungen auf den Weg gebracht. Die Änderungen bei den Schwellenwerten für die Sozialversicherung und Zuschüsse zu den Lebenshaltungskosten bedeuten, dass die real verfügbaren Einkommen zuletzt einen kleinen Schub erhielten. Und viele Verbraucher haben noch Spielraum, um die Ersparnisse aus den Corona-Jahren einzusetzen. Doch alles in allem: Derzeit herrscht wohl die Ruhe vor dem Sturm.

Der aufwertende US-Dollar könnte noch härter werden

Man kann sich der Schlussfolgerung nur schwer entziehen, dass die wirtschaftlichen Aussichten in den USA viel besser sind als in Europa. Der starke Greenback könnte somit noch härter werden, und obwohl die Zinssätze in Europa und im Vereinigten Königreich zu steigen beginnen, werden die USA in der Geldpolitik den Weg weisen. Und Risikoanlagen? Machen wir uns nichts vor: Steigende Zinsen mitsamt einer Rezession haben noch nie einen Bullenmarkt bei Aktien ausgelöst.