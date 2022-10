Energiekrise in Europa Deutschland bezieht inzwischen sogar Kohle aus Südafrika

Die EU plant Interventionen am Elektrizitätsmarkt. Vorgesehen ist eine Übergewinnsteuer für Stromerzeuger, die andere Energiequellen als Erdgas nutzen. Der Gaspreis gilt als Benchmark für die Preismacht. Kostengünstigere Stromerzeuger (Atomstrom, Kohleverstromung) müssen dann eine Steuer in Höhe der Differenz zwischen ihren Produktionskosten und dem Erdgaspreis zahlen. Die EU-Regierungen würden mit den Einnahmen aus dieser Steuer die Verbraucher entlasten.

