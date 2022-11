Gefüllte Gasspeicher täuschen „Der Wumms droht zum Rohrkrepierer zu werden“

Laut Bundesnetzagentur waren die deutschen Gasspeicher zuletzt zu 97,82 Prozent gefüllt. Gleichzeitig funktioniert auch der Import von LNG – bislang noch über Terminals im Ausland, ab Anfang 2023 wahrscheinlich auch über die Häfen Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Das hört sich erst einmal nach Entwarnung an. Dies signalisiert auch der zuletzt wieder stark gefallene Preis für den fossilen Energieträger. Doch leider täuschen diese für sich genommen erfreulichen Entwicklungen über den tatsächlichen Ernst der Lage hinweg.

Die Gasspeicher konnten früher als geplant so stark gefüllt werden, weil der Herbst bislang ungewöhnlich mild verlaufen ist und die Menschen kaum oder gar nicht heizen mussten. Während die Industrie ihren Verbrauch schon spürbar gesenkt hat, haben die Haushalte erst zuletzt angefangen, weniger Gas zu verbrauchen als in den Jahren zuvor. Damit steht hinter dem Sparziel von insgesamt 20 Prozent weiterhin ein dickes Fragezeichen.

Gleichzeitig sorgt die schwache konjunkturelle Entwicklung Chinas für eine gewisse Entspannung auf dem LNG-Markt. Mittlerweile gehört die Volksrepublik zusammen mit Japan und Südkorea zu den drei größten Flüssiggasimporteuren der Welt. In China haben aber auch in diesem Jahr immer wieder großflächige Corona-Lockdowns wie in Shanghai ein Runterfahren der Industrie verursacht. Zwischenzeitlich hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt 20 Prozent weniger LNG eingeführt als im vergangenen Jahr. Diese Mengen stehen jetzt für Europa zur Verfügung.

Nachfrage wird steigen

Doch es ist nur eine Frage der Zeit, wann hier die Heizsaison richtig ins Laufen kommt. Und wenn dann auch noch die Konjunktur in China wieder Tritt fassen sollte, könnte Gas wieder knapp werden. Die Mengen in den deutschen Gasspeichern allein reichen gerade einmal aus, um die Industrie und die Haushalte für rund 70 Tage zu versorgen. Natürlich werden die Importe nicht völlig austrocknen. Selbst Russland liefert derzeit noch Gas nach Europa, wenn auch massiv eingeschränkt. Es könnte aber knapp werden.

Selbst wenn ausreichend Gas vorhanden ist, was durchaus realistisch ist, bleibt die Lage angespannt. Auch wenn der Gaspreis in den zurückliegenden Monaten stark gefallen ist, notiert er immer noch ein Vielfaches höher als in den vergangenen Jahren. Das bedroht vor allem die deutsche Industrie, die jahrelang vom preiswerten Pipelinegas aus Russland profitiert hat.