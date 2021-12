Gaston Michel folgt auf Joachim Raif Vorstandswechsel bei Source For Alpha

Joachim Raif wechselt bei Source For Alpha ab Oktober vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Geführt wird dieses Kontrollgremium von Lutz Johanning, Inhaber des Lehrstuhls für Empirische Kapitalmarktforschung an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Weitere Mitglieder im Aufsichtsrat sind Johannings Stellvertreter Gustav Gaß und Bernhard Walter.

Neben dem neuen Vorstandsmitglied Michel, der für den Handel sowie IT und Operations verantwortlich ist, besteht das Leitungsgremium außerdem aus Christian Funke, verantwortlich für Marketing und Vertrieb, Personal und Finanzen sowie Risikocontrolling und Compliance, und Timo Gebken ist Vorstand von Source For Alpha und verantwortlich für das Portfoliomanagement.

Source For Alpha bietet derzeit drei Aktienfonds der Produktreihe „S4A“ an, die auf die Anlageregionen Deutschland (ISIN: DE000A1W8960), Europa (DE000A1JUW44) beziehungsweise USA (DE000A1H6HH3) setzen. Aktuell bezieht das Unternehmen neue Büros im Frankfurter Westend. Dort stehe ausreichend Platz für geplante Neueinstellungen von Kundenberatern zur Verfügung.