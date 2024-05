Warum Schäden durch Naturgefahren immer teurer werden

Als Bilanz des vergangenen Kalenderjahres vermeldet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aktuell überdurchschnittlich hohe Schäden durch Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren. „Die Kosten belaufen sich auf 5,7 Milliarden Euro. Das sind 1,7 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2022“, ordnet GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen ein.

„Vor allem schwere und teure Hagelschäden an Kraftfahrzeugen schlugen mit 2 Milliarden Euro zu Buche“, so Asmussen weiter. Als Ursachen für die hohen Kosten nennt er „die immens gestiegenen Ersatzteilpreise und die hohen Werkstattlöhne“. Der Schadendurchschnitt für Sturm- und Hagelschäden in der Kfz-Versicherung stieg auf 4.100 Euro, den dritthöchsten Wert nach 1984 (4.700 Euro) und 2021 (4.300).

Preise für Ersatzteile rasen davon

Preise für Autoersatzteile rasen davon: Entwicklung der Durchschnittspreise für zwölf ausgewählte Ersatzteile 34 repräsentativer Fahrzeugtypen von Januar 2013 bis August 2023 (Quelle: GDV; Illustration: macrovector/Freepik.com) © DAS INVESTMENT

Jörg Asmussen © www.gdv.de

Auf die Sachversicherung entfielen nach Angaben des Branchenverbands die übrigen insgesamt 3,7 Milliarden Euro der Vorjahressumme. Hiervon verursachten Sturm und Hagel mit 2,7 Milliarden Euro die höchsten Kosten. Lediglich eine Milliarde Euro war im vorigen Jahr auf weitere Naturgefahren, wie etwa Überschwemmungen infolge von Starkregen, zurückzuführen.

Höchste Schäden in Bayern und Hessen

Im Vergleich der Bundesländer steht Bayern mit einer Schadensumme von mehr als 2 Milliarden Euro an der Spitze, gefolgt von Hessen mit rund 890 Millionen Euro. „Die Alpenregion und die hessischen Mittelgebirge Taunus und Odenwald waren besonders häufig von Hagel betroffen“, berichtet Asmussen. Die regionale GDV-Naturgefahrenbilanz erfasst versicherte Schäden an Häusern und Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben und Kraftfahrzeugen.

Große Schäden durch Winter- und Herbststürme sind 2023 zwar weitgehend ausgeblieben. Im August verursachten allerdings heftige Unwetter versicherte Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro – also gut ein Viertel des Gesamtschadens. Die Sachversicherer waren hier mit 950 Millionen Euro und die Kraftfahrtversicherer mit 550 Millionen Euro betroffen.

Sommerunwetter führen zu hohen Schäden

Bereits im Juni hatten die Unwetter „Kay“ und „Lambert“ schwere Schäden in Höhe von 740 Millionen Euro angerichtet. Davon entfielen 390 Millionen Euro auf die Sachversicherung und die übrigen 350 Millionen Euro auf die Kraftfahrtversicherer. Insgesamt fällt die Naturgefahrenbilanz für 2023 um 800 Millionen Euro höher aus, als noch Ende 2023 angenommen.