Der GDV will beim geplanten Standardprodukt in der privaten Altersvorsorge eine Aussetzung der Beratungspflicht. Für den BVK ist das ein Frontalangriff auf den eigenen Berufsstand.

Deutliche Meinungsunterschiede in Sachen Standardprodukt in der Altersvorsorge haben BVK-Präsident Michael H. Heinz (l.) und die GDV-Spitzenfunktionäre Jörg Asmussen und Norbert Rollinger (rechtes Bild, v. l.).

Bei der Jahresmedienkonferenz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch (4. Februar) standen Zahlen im Vordergrund. Der Ausblick für die Branche in diesem Jahr ist demnach verhalten.

Verhaltene Geschäftsaussichten 2026

Der Verband prognostiziert für 2026 ein Plus von 5,2 Prozent in der Schaden- und Unfallversicherung, von 10,5 Prozent in der Privaten Krankenversicherung und von 1,1 Prozent in der Lebensversicherung, bei allerdings wieder zurückgehendem Geschäft gegen laufenden Beitrag.

GDV-Präsident Norbert Rollinger sagte: „Das solide Wachstum 2025 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Spielräume kleiner werden. Wenn weniger gebaut, investiert und konsumiert wird, trifft das langfristig auch die Versicherungswirtschaft.“ Im aktuellen Jahr gebe es für die Branche „drei wichtige Baustellen (...): mehr kapitalgedeckte Altersvorsorge, ein tragfähiger Elementarschutz und eine europäische Regulierung, die den Standort stärkt, statt ihn auszubremsen“.

Unterstützung der Altersvorsorgereform, aber ohne Beratungspflicht

Bekannte Positionen, die von fast allen Branchenakteuren in dieser allgemein formulierten Form mitgetragen werden dürften. Den von der Bundesregierung geplanten und im Dezember vorgestellten Gesetzentwurf zur Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge begrüße der GDV sogar ausdrücklich und unterstütze ihn, betonte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Doch erhebt der GDV auch eine ergänzende Forderung, die bei einem anderen großen Branchenverband jetzt auf massiven Widerstand stößt – eine Aussetzung der gesetzlichen Beratungspflicht. Neu ist die Forderung dabei nicht. Sie fand sich bereits in einer vom Lobbyverband am 17. Dezember 2025 veröffentlichten Stellungnahme wieder.

Wettbewerbsnachteil für Versicherer soll ausgeglichen werden

Konkret verlangt der GDV für das „Standarddepot“, so die Bezeichnung im Gesetzentwurf, „gleiche Regeln für vergleichbare Produkte, das heißt kein Wettbewerbsnachteil beim Standardprodukt für Versicherer im Vergleich zu Banken, Neobrokern und Fondsgesellschaften“, wie es in einem Positionspapier heißt und von Asmussen bei der Medienrunde erläutert wurde.

Das gelte insbesondere bei der Beratungspflicht im Online-Vertrieb. Für einen einfachen digitalen Abschluss mit wenigen Klicks sei eine Aussetzung der gesetzlichen Beratungspflicht nötig – wie sie für nicht-versicherungsgebundene Kapitalanlagen bereits gelte. Nur so sind laut GDV gleiche Wettbewerbschancen gewährleistet.

Heftige Kritik vom BVK zum GDV-Vorschlag

Der Bundesverband der Deutschen Versicherungskaufleute (BVK), deren Mitglieder in großer Mehrzahl dem Ausschließlichkeitsvertrieb angehören, sieht in der Forderung, eine gesetzliche Beratungspflicht bei Altersvorsorge-Standardprodukten auszusetzen, nicht weniger als einen „Frontalangriff auf Verbraucherschutz, Beratungsqualität und den gesamten Berufsstand der Versicherungsvermittler“.

Die Beratungspflicht sei keineswegs ein bürokratisches Hindernis, sondern ein wesentliches Schutzinstrument, gerade bei langfristigen und existenziellen Finanzentscheidungen wie der Altersvorsorge. Wenn der GDV Wettbewerbsnachteile gegenüber Neobrokern beklage, hätte er sich für eine Ausweitung der Beratungspflichten bei Standardprodukten im Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums einsetzen sollen, so der Vermittlerverband. „Stattdessen wird ein zentrales Qualitätsmerkmal der Branche leichtfertig zur Disposition gestellt“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz.

Berufsstand der Vermittler gefährdet?

Aus Sicht des BVK ist die Forderung nach einem gesetzlichen Beratungsverzicht der Versuch, komplexe Vorsorgeprodukte ohne ausreichende Bedarfsermittlung, ohne Verantwortung und ohne Haftung in den Markt zu bringen. Laut Heinz ist der GDV in dieser Frage kein neutraler Interessenvertreter. Wer Beratung als Wettbewerbsnachteil darstelle, offenbare ein problematisches Verständnis von Verantwortung gegenüber Kunden und Gesellschaft. Zugleich sei die berufliche Existenz zehntausender qualifizierter Vermittler gefährdet.

Plakat-Aktion vor dem Bundestag

Bereits gestern hatte der Verband öffentlichkeitswirksam seine Sicht der Dinge kundgetan. In einem Facebook-Post zeigten sich BVK-Präsident Michael H. Heinz und Hauptgeschäftsführer Wolfgang Eichele vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. In der Hand halten sie ein Plakat mit dem Slogan: „Kein Vertrieb ohne Beratung“. Der Verband verweist dabei auf seine bereits im Dezember veröffentlichte Stellungnahme.

Eine Befürchtung des Bedeutungsverlusts von Beratung durch Versicherungsvermittler wurde auch damals schon geäußert. Doch stand diese im Zusammenhang mit der geplanten Einführung eines Kostendeckels von 1,5 Prozent, den aktuell auch der Bundesrat kritisiert.

Ohnehin schien der Auftritt von Heinz und Eichele eher die politischen Entscheidungsträger zu adressieren als den GDV, von dem in dem Post keine Rede ist. Stattdessen heißt es: „Der BVK (...) wird sich im parlamentarischen Verfahren konsequent für Nachbesserungen einsetzen.“ Dabei scheint völlig unklar, welche Rolle zumindest das Thema Beratungspflicht im Gesetzgebungsverfahren spielen wird. Die Vermittlerschaft dürfte der Verband dennoch hinter sich wissen. Schnell erreichte der Post 250 Likes.

GDV verteidigt seine Position

Beim GDV scheint man die Aufregung dagegen nicht zu verstehen. Verkaufsabschlüsse in Form eines „Execution only“ seien keine Kampfansage an den Ausschließlichkeits- oder persönlichen Vertrieb, sondern eine sinnvolle Ergänzung, heißt es von einer Sprecherin auf Nachfrage von DAS INVESTMENT Versicherungen.

„Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass das Standardprodukt digital angeboten wird. Das ist aber nur möglich, wenn man mit wenigen Klicks zum Abschluss kommt. Eine Beratung mit Geeignetheitsprüfung – zu der Versicherer und Vermittler gesetzlich verpflichtet sind – verlangt umfangreiche Fragen und Antworten. Das ist zu kompliziert“, so die GDV-Sprecherin.

Auch wenn eine Beratung beim Standardprodukt verzichtbar sei, werde weiterhin persönliche Beratung angeboten, was gerade bei komplexeren Produkten ein klares Differenzierungsmerkmal sei. „Unser Ziel sind gleiche Spielregeln für alle Anbieter kapitalgedeckter Altersvorsorge – egal ob Versicherung, Bank, Fondsgesellschaft oder Neobroker, denn heute gibt es nur für Versicherer eine zusätzliche nationale Pflicht über die EU-Vorgaben hinaus.“