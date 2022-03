Altersvorsorge Bürger in Deutschland leben länger als erwartet

Bürger in Deutschland leben zwar immer länger. Gleichzeitig jedoch unterschätzen sie massiv den statistischen Zugewinn an Lebenszeit seit 1950. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Forschungsinstituts Forsa im Auftrag der Initiative namens 7 Jahre länger. Diese Initiative wird vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) getragen.

Im Durchschnitt schätzen die 1.011 Befragten, dass neugeborene Mädchen in Deutschland im Schnitt knapp 85 Jahre alt werden. Neugeborene Jungen würden rund 81 Jahre alt werden, denken sie. Doch dieses Niveau wurde bereits Anfang der 1970er-Jahre erreicht. Tatsächlich können Neugeborene mit 90 bis 93 Jahren rechnen.

Die Fortschritte in der Lebenserwartung seien im Bewusstsein vieler Menschen noch nicht angekommen, sagt Peter Schwark, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des GDV. Ein Grund dafür seien falsche Bezugsgrößen. So würden viele die Lebenserwartung anhand der Biografien ihrer Eltern oder Großeltern abschätzen. Solche Vergleiche führten jedoch in die Irre.

Den Befragten fiel es auch schwer, den Zugewinn an Lebenszeit seit 1950 richtig abzuschätzen. Dieser liegt bezogen auf beide Geschlechter bei rund 16 Jahren. Doch nur 9 Prozent der Befragten wählten auf einer sechsteiligen Skala die richtige Spanne. Auch die Chancen von Neugeborenen auf einen 100. Geburtstag stufen die meisten Umfrageteilnehmer falsch ein: Von den Mädchen erreichen ihn nach ihrer Ansicht 13 Prozent. Tatsächlich jedoch können 24 Prozent darauf hoffen. Bei den Jungen sind es immerhin 17 Prozent.