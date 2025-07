Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat gemeinsam mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos eine umfassende Analyse der Rentenzahlbeträge in allen deutschen Landkreisen für das Jahr 2023 vorgelegt. Das Ergebnis: Männer erhalten im Bundesdurchschnitt 52 Prozent mehr gesetzliche Rente als Frauen – in Westdeutschland sogar 66 Prozent mehr.

Während Frauen bundesweit durchschnittlich 936 Euro monatlich als Rentenzahlbetrag erhielten, bekamen Männer 1.427 Euro – eine Differenz von 491 Euro. „Von Gleichberechtigung können wir hier noch lange nicht sprechen“, kommentierte Moritz Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des GDV, die Ergebnisse.

Frauen holen auf – aber langsam

Immerhin zeigt die Studie eine positive Entwicklung: Die Renten der Frauen sind in den vergangenen zehn Jahren deutlich stärker gestiegen als die der Männer. Von 2013 bis 2023 erhöhten sich die Durchschnittsrenten der Frauen um 62 Prozent, die der Männer lediglich um 30 Prozent.

Die Ursachen für die Gender Pension Gap liegen laut GDV in den unterschiedlichen Erwerbsbiografien begründet. Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, unterbrechen ihre Berufstätigkeit öfter und länger, sind in niedriger bezahlten Berufsfeldern tätig und werden schlechter entlohnt. „Das führt dazu, dass Frauen weniger in Rentenkassen und Altersvorsorge einzahlen und im Alter dann finanziell schlechter dastehen als Männer", erklärte Schumann.

Ost-West-Gefälle bei der Rentenlücke

Deutliche regionale Unterschiede zeigen sich zwischen Ost- und Westdeutschland. In den ostdeutschen Bundesländern beträgt die Gender Pension Gap nur 16 Prozent – deutlich weniger als die 66 Prozent in Westdeutschland. Diese Differenz erklärt sich durch die historisch höhere Erwerbsbeteiligung der Frauen in der ehemaligen DDR.

Die höchsten Renten für Frauen erhalten diese laut Studie in Potsdam mit 1.314 Euro monatlich – rund 40 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Die niedrigsten Rentenzahlbeträge verzeichnet der Landkreis Cham in Bayern mit 704 Euro für Frauen.

Warnung vor Altersarmut

Der GDV warnt vor den Folgen für die Altersversorgung: Der Bundesdurchschnitt aller Rentenzahlbeträge liegt bei 1.149 Euro. „Das allein reicht nicht für ein auskömmliches Leben im Alter – heute nicht und erst recht nicht in Zukunft„, betonte Schumann. Der demografische Wandel setze das Rentensystem zunehmend unter Druck. „Für ein gutes Leben im Alter braucht es starke und lebenslang sichere zusätzliche Altersvorsorge.“

Wie hoch das Gender Pension Gap in verschiedenen Bundesländern ist und in welchen Städten Frauen die höchsten beziehungsweise die niedrigsten Renten bekommen, erfahren Sie auf folgenden Seiten.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg liegt der durchschnittliche Rentenzahlbetrag für Frauen bei 901 Euro und damit nur geringfügig unter dem bundesweiten Durchschnitt von 936 Euro. Männliche Rentner erhalten im Südwesten mit 1.485 Euro jedoch 65 Prozent mehr als ihre weiblichen Pendants.

Den niedrigsten Rentenzahlbetrag für Frauen verzeichnet der Landkreis Waldshut mit 782 Euro monatlich. Auch die männlichen Rentner erreichen dort mit 1.201 Euro die bundesweit geringsten Werte – dennoch übertreffen sie die weiblichen Bezüge um 54 Prozent. Bemerkenswert: Selbst diese niedrigsten Männerrenten liegen noch über den höchsten Frauenrenten in Baden-Württemberg, die im Landkreis Stuttgart bei 997 Euro erreicht werden. Wirtschaftlich starke Ballungsräume wie Stuttgart, München, Frankfurt oder das Ruhrgebiet zeichnen sich generell durch überdurchschnittlich hohe Männerrenten aus.

Wie in anderen westdeutschen Regionen zeigt sich auch in Baden-Württemberg eine erheblich größere Rentenlücke zwischen den Geschlechtern als in Ostdeutschland. Dennoch ist eine positive Entwicklung erkennbar: Die Kluft verringert sich durch die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen kontinuierlich. So konnten die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge der Frauen in Baden-Württemberg zwischen 2013 und 2023 um 61 Prozent zulegen.

Bayern

Der Freistaat Bayern weist bei den weiblichen Rentenzahlbeträgen mit durchschnittlich 869 Euro einen Wert auf, der 8 Prozent unter dem bundesweiten Mittel liegt. Männliche Rentenbezieher kommen dagegen auf 1.400 Euro – das bedeutet eine um 61 Prozent höhere Rente gegenüber den Frauen.

Besonders niedrige Rentenzahlbeträge erhalten Frauen im Landkreis Cham mit nur 704 Euro monatlich, was den drittniedrigsten Wert deutschlandweit darstellt. Die dortige Rentenlücke fällt mit 82 Prozent besonders drastisch aus, da Männer in Cham 1.280 Euro beziehen.

Am anderen Ende der Skala stehen Frauen in München (Stadt), die mit 1.032 Euro die höchsten weiblichen Rentenzahlbeträge in Bayern erreichen. In ökonomisch prosperierenden Metropolregionen wie München, Stuttgart, Frankfurt oder dem Ruhrgebiet fallen auch die Männerrenten entsprechend überdurchschnittlich aus.

Analog zu anderen westdeutschen Ländern klafft auch in Bayern die Rentenschere zwischen den Geschlechtern weiter auseinander als in ostdeutschen Gebieten. Dennoch lässt sich eine ermutigende Tendenz beobachten: Die Rentenlücke schrumpft sukzessive, was auf die wachsende Erwerbstätigkeit von Frauen zurückzuführen ist. Zwischen 2013 und 2023 verzeichneten die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge bayerischer Frauen einen Anstieg von 61 Prozent.

Berlin

In der Bundeshauptstadt Berlin erreichen Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 1.122 Euro und liegen damit um 20 Prozent über dem gesamtdeutschen Mittelwert. Die Hauptstadt zeichnet sich durch eine verhältnismäßig geringe Rentenlücke zwischen den Geschlechtern aus: Männer erhalten mit 1.345 Euro lediglich 20 Prozent höhere Bezüge als Frauen.

Das benachbarte Brandenburg beherbergt mit Potsdam den Spitzenreiter bei den weiblichen Rentenzahlbeträgen bundesweit: Dort kassieren Frauen 1.314 Euro monatlich – etwa 40 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt.

Die einstige Teilung Berlins wirkt sich bis heute positiv auf die Rentenstatistik aus: Die Hauptstadt profitiert von den traditionell höheren Frauenrenten in den ostdeutschen Regionen. So übertreffen die Rentenzahlbeträge der Frauen in Ost-Berlin die ihrer Geschlechtsgenossinnen im Westteil der Stadt um rund 330 Euro.

Bremen

Im Stadtstaat Bremen sowie in Bremerhaven beziehen Frauen durchschnittlich 877 Euro als Rentenzahlbetrag und bleiben damit 6 Prozent hinter dem bundesweiten Durchschnitt zurück. Männliche Rentner kommen auf 1.346 Euro, was einer um 44 Prozent höheren Rente gegenüber den Frauen entspricht.

Wie in anderen westdeutschen Regionen zeigt sich auch in Bremen eine ausgeprägtere Rentenlücke zwischen den Geschlechtern als in ostdeutschen Gebieten. Doch auch hier verringert sich die Kluft kontinuierlich durch die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen. Im Zehn-Jahres-Zeitraum von 2013 bis 2023 konnten die Rentenzahlbeträge der Frauen in Bremen um 59 Prozent zulegen.

Niedersachsen

In Niedersachsen erreichen weibliche Rentenbezieherinnen einen durchschnittlichen Zahlbetrag von 838 Euro, was 11 Prozent unter dem gesamtdeutschen Mittel liegt. Männer erhalten mit 1.397 Euro um 67 Prozent höhere Rentenbezüge als ihre weiblichen Pendants.

Den niedrigsten Wert im Flächenland verzeichnet der Landkreis Leer, wo Frauen lediglich 682 Euro beziehen – 27 Prozent weniger als im Bundesdurchschnitt. Dort kassieren Männer nahezu doppelt so hohe Renten. Die Spitzenposition bei den Frauenrenten nimmt die Landeshauptstadt Hannover mit 940 Euro ein.

Analog zu anderen westdeutschen Ländern fällt auch in Niedersachsen die Rentenschere zwischen den Geschlechtern größer aus als in ostdeutschen Territorien. Aufgrund der steigenden Erwerbsbeteiligung von Frauen verzeichneten die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge niedersächsischer Frauen einen beachtlichen Zuwachs von 67 Prozent zwischen 2013 und 2023.

Hamburg

In der Hansestadt Hamburg beziehen Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 961 Euro und übertreffen damit den bundesweiten Durchschnitt von 936 Euro nur geringfügig. Männliche Rentner erreichen mit 1.348 Euro eine um 40 Prozent höhere Rente als ihre weiblichen Pendants.

Entsprechend dem Muster anderer westdeutscher Bundesländer weist auch Hamburg eine deutlichere Rentenlücke zwischen den Geschlechtern auf als die ostdeutschen Regionen. Im Zeitraum von 2013 bis 2023 konnten die Rentenzahlbeträge der Hamburger Frauen um 49 Prozent ansteigen.

Hessen

In Hessen erhalten Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 879 Euro und liegen damit 6 Prozent unter dem gesamtdeutschen Mittelwert. Männliche Rentenbezieher kommen auf 1.430 Euro, was einer um 63 Prozent höheren Rente gegenüber den Frauen entspricht.

Den niedrigsten Wert im Bundesland verzeichnet der Landkreis Hersfeld-Rotenburg, wo Rentnerinnen lediglich 761 Euro beziehen. Dort kassieren Männer mit 1.424 Euro nahezu das Doppelte. Die Spitzenposition bei den Frauenrenten nimmt Frankfurt am Main mit 1.017 Euro ein. Bemerkenswert: Die männlichen Rentner bleiben in der Mainmetropole unter dem Landesdurchschnitt, wodurch sich die geringste Rentenlücke Hessens von rund 275 Euro ergibt.

Zwischen 2013 und 2023 verzeichneten die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge hessischer Frauen einen Anstieg von 62 Prozent.

Hessen: © GDV

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern beziehen Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 1.216 Euro und übertreffen damit den bundesweiten Durchschnitt um 30 Prozent. Männliche Rentner erreichen mit 1.370 Euro lediglich 13 Prozent höhere Bezüge als ihre weiblichen Pendants.

Den niedrigsten Wert im nordöstlichen Bundesland verzeichnet die Region Vorpommern-Rügen, wo weibliche Rentnerinnen 1.183 Euro erhalten. Dort kassieren Männer mit 1.357 Euro um 15 Prozent mehr. Die Landeshauptstadt Schwerin führt bei den Frauenrenten mit durchschnittlich 1.279 Euro.

Das nordöstliche Bundesland bestätigt das typische Muster der ostdeutschen Länder: Die Rentenlücke zwischen den Geschlechtern fällt erheblich geringer aus als in westdeutschen Regionen. Diese Entwicklung resultiert aus der traditionell stärkeren Erwerbsbeteiligung von Frauen in der ehemaligen DDR sowie den niedrigeren Einkommen der männlichen Bevölkerung.

Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen erhalten Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 828 Euro und liegen damit 12 Prozent unter dem gesamtdeutschen Mittelwert. Männliche Rentenbezieher kommen auf 1.476 Euro – das bedeutet eine um 78 Prozent höhere Rente gegenüber den Frauen.

Den niedrigsten Wert im bevölkerungsreichsten Bundesland verzeichnet der Kreis Heinsberg, wo weibliche Rentnerinnen lediglich 727 Euro beziehen. Dort kassieren Männer nahezu das Doppelte. Insgesamt fallen die Männerrenten in Nordrhein-Westfalen überdurchschnittlich hoch aus: Gleich drei nordrhein-westfälische Kreise – Bottrop (1.686 Euro), Wesel (1.671 Euro) und Recklinghausen (1.654 Euro) – belegen Spitzenplätze bei den bundesweit höchsten Männerrenten. Bei den Frauen führt Düsseldorf mit 962 Euro.

Zwischen 2013 und 2023 verzeichneten die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge nordrhein-westfälischer Frauen einen beachtlichen Zuwachs von 66 Prozent.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz beziehen Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 815 Euro und bleiben damit 13 Prozent hinter dem bundesweiten Durchschnitt zurück. Männliche Rentner erreichen mit 1.409 Euro eine um 73 Prozent höhere Rente als ihre weiblichen Pendants.

Den bundesweit niedrigsten Rentenzahlbetrag für Frauen verzeichnet der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit lediglich 668 Euro – 29 Prozent unter dem gesamtdeutschen Mittel. Dort kassieren Männer 86 Prozent mehr als Frauen. Die Spitzenposition bei den weiblichen Rentenzahlbeträgen nimmt der Landkreis Mainz mit 945 Euro ein.

Zwischen 2013 und 2023 verzeichneten die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge rheinland-pfälzischer Frauen einen beachtlichen Anstieg von 72 Prozent.

Sachsen

In Sachsen erhalten Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 1.209 Euro und übertreffen damit den gesamtdeutschen Durchschnitt um 29 Prozent. Männliche Rentenbezieher kommen auf 1.429 Euro, was einer um 18 Prozent höheren Rente als Frauen entspricht.

Die Landeshauptstadt Dresden führt bei den weiblichen Rentenzahlbeträgen mit 1.285 Euro – das sind 37 Prozent mehr als im bundesweiten Mittel. Den niedrigsten Wert verzeichnet der Erzgebirgskreis, wo Frauen 1.149 Euro beziehen. Dort kassieren Männer 19 Prozent höhere Rentenbezüge.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt beziehen Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 1.196 Euro und liegen damit 28 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt. Männliche Rentner erreichen mit 1.410 Euro eine um 18 Prozent höhere Rente als ihre weiblichen Pendants.

Die Saalestadt Halle führt bei den weiblichen Rentenzahlbeträgen mit 1.268 Euro – das entspricht 35 Prozent mehr als im gesamtdeutschen Mittel. Den niedrigsten Wert im Bundesland verzeichnet der Kreis Mansfeld-Südharz, wo Frauen 1.136 Euro erhalten. Dort kassieren Männer mit 1.448 Euro rund 27 Prozent höhere Rentenbezüge.

Saarland

Im Saarland erhalten Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 750 Euro und bleiben damit 20 Prozent hinter dem gesamtdeutschen Durchschnitt zurück. Männliche Rentenbezieher kommen auf 1.493 Euro – nahezu das Doppelte der weiblichen Rentenzahlbeträge.

Die niedrigsten Werte im kleinsten Flächenland verzeichnen Sankt Wendel und Saarlouis mit jeweils 706 Euro für Frauen – 25 Prozent unter dem bundesweiten Mittel. Die Spitzenposition bei den weiblichen Rentenzahlbeträgen nimmt der Saarpfalz-Kreis mit 803 Euro ein.

Zwischen 2013 und 2023 verzeichneten die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge saarländischer Frauen einen Zuwachs von 74 Prozent.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein beziehen Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 872 Euro und liegen damit 7 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt. Männliche Rentner erreichen mit 1.379 Euro eine um 58 Prozent höhere Rente.

Den niedrigsten Wert im nördlichsten Bundesland verzeichnet der Kreis Dithmarschen, wo weibliche Rentnerinnen 759 Euro erhalten. Die Spitzenposition bei den Frauenrenten nimmt der Landkreis Stormarn mit 949 Euro ein.

Zwischen 2013 und 2023 verzeichneten die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge schleswig-holsteinischer Frauen einen beachtlichen Anstieg von 65 Prozent.

Thüringen

In Thüringen erhalten Frauen einen durchschnittlichen Rentenzahlbetrag von 1.198 Euro und übertreffen damit den gesamtdeutschen Durchschnitt um 28 Prozent. Männliche Rentenbezieher kommen auf 1.402 Euro, was einer um 17 Prozent höheren Rente gegenüber den Frauen entspricht.

Die Universitätsstadt Jena führt bei den weiblichen Rentenzahlbeträgen mit 1.309 Euro – das sind rund 40 Prozent mehr als im bundesweiten Mittel. Den niedrigsten Wert verzeichnet der Kreis Eichsfeld, wo Frauen 1.124 Euro beziehen. Dort kassieren Männer 20 Prozent höhere Rentenbezüge.