Versicherungen Private und betriebliche Altersvorsorge: Branchen-Kampagne wirbt um Generation Z

Die heutigen Twens sind in Finanzfragen nicht so unbedarft, wie es oft scheint. Von den Berufstätigen unter den 20- bis 29-Jährigen beschäftigt sich jeder Zweite regelmäßig mit dem Thema Altersvorsorge. Zum Vergleich: Unter den älteren sind es bis zu 6 Prozentpunkte weniger. Das ergibt eine Studie im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Das Meinungsforschungsinstitut Sinus befragte hierfür mehr als 1.500 Menschen im Alter zwischen 20 und 45 Jahren, die bereits berufstätig sind und damit finanziellen Spielraum zum Sparen haben.

Generation Z würde sich für den Ruhestand heute einschränken

Um sich ein finanzielles Polster für den Ruhestand aufzubauen, würde sich auch ein größerer Anteil der in den Jahren um die Jahrtausendwende geborenen Generation Z einschränken als in den höheren Altersgruppen: 39 Prozent der jungen Berufstätigen würden zugunsten ihrer Altersvorsorge auf übermäßigen Konsum verzichten. Von den 40- bis 45-Jährigen sagen das im direkten Vergleich lediglich 32 Prozent. Außerdem überprüft die Hälfte der jüngsten Umfrageteilnehmer regelmäßig, wie sie ihr Geld am besten anlegen kann. In der Altersgruppe der 40- bis 45-Jährigen sind es hingegen nur 38 Prozent.

Neue GDV-Initiative für mehr private und betriebliche Altersvorsorge

Bei der Auswahl ihrer Altersvorsorge achten die 20- bis 29-Jährigen vor allem auf niedrige Kosten (24 Prozent) und Nachhaltigkeit (10). Die entsprechenden Zustimmungswerte der 40- bis 45-Jährigen betragen nur 19 beziehungsweise 5 Prozent. Größere Unterschiede zwischen den Generationen deckt die Studie auch in Bezug auf die bevorzugten Vertriebs- und Kommunikationswege auf: Von den Jüngeren informieren sich 28 Prozent über Online-Vergleichsportale zur Altersvorsorge (40- bis 45-Jährige: 20 Prozent) und 21 Prozent auch über Social Media (40- bis 45-Jährige: 7 Prozent).

Trotz intensiver Recherchen auf sozialen Kanälen wie Tiktok, Instagram oder Youtube fühlen sich insgesamt 48 Prozent der Jüngeren laut der Studie schlecht informiert. Das will der GDV mit einer neuen Initiative ändern. Deren Motto: Lebenslang gut leben - mit der richtigen Altersvorsorge geht's! „Eine lebenslange Altersabsicherung beinhaltet auch die private und betriebliche Altersvorsorge. Das wollen wir mit der Initiative vermitteln“, betont GDV-Hauptgeschäftsführer Asmussen. Gerade Jüngere kämen kaum noch um ergänzende Vorsorge herum. Aber: „Ein früher Start macht die Absicherung viel leichter.“