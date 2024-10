Die Ertragslage der deutschen Versicherer hat sich im Sommer eingetrübt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Münchner Ifo-Instituts für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Verschlechtert hat sich dabei insbesondere die Situation der Schaden- und Unfallversicherer. In der Lebensversicherung und der Privaten Krankenversicherung hat sich die Beurteilung hingegen kaum verändert.

Der Anteil der Unternehmen insgesamt, die von einer ungünstigeren Ertragslage berichten, ist von zuvor 17 Prozent auf nun 46 Prozent deutlich gestiegen. Gleichzeitig ist die Zahl der Unternehmen mit einer günstigen Ertragslage um sechs Prozentpunkte auf 13 Prozent zurückgegangen.

GDV leitet aus kleiner Verbesserung großen Optimismus ab

Dennoch schaut die Branche auf mittlere Sicht optimistisch in die Zukunft, so der GDV. „Der Anteil der Unternehmen, die im Zeitraum von 2025 bis 2027 mit einer Verbesserung der Ertragssituation rechnen, liegt bei 53 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es 51 Prozent“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Das zeige, dass der Zukunftsoptimismus im Sektor anhält. Zweifellos eine gewagte These, bei einer allenfalls minimalen Verbesserung bei den spartenübergreifenden Ertragserwartungen für die nächsten drei Jahre, die der Verband dennoch als „spürbar“ bezeichnet.

Gleichzeitig ist laut der Ifo-Sonderumfrage der Anteil der Unternehmen, die eine Verschlechterung ihrer Ertragssituation erwarten, weiter gesunken, von sieben auf ein Prozent. Von einer gleichbleibenden Lage gehen demnach 46 Prozent der befragten Versicherer aus, nach 52 Prozent im Vorjahr. Alle befragten Unternehmen, die von einer aktuell ungünstigen Ertragslage berichten, geben an, dass sie in den nächsten drei Jahren mit einer günstigen oder zumindest befriedigenden Ertragslage rechnen. „Trotz anhaltend hoher gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit könnte damit die Talsohle für die Versicherer durchschritten sein“, so Asmussen.

Geschäftserwartungen bei Lebensversicherern eingetrübt

Beim Blick auf die einzelnen Sparten zeigt sich, dass die Erwartungen der Lebensversicherer für ihre Ertragsentwicklung in den nächsten drei Jahren negativer ausfallen. Der Anteil von Lebensversicherern, die eine günstigere Ertragslage erwarten, ist von 54 auf 38 Prozent gesunken. Dabei gehen aber auch nur zwei Prozent von einer zukünftig ungünstigeren Ertragslage aus. Bei den Anbietern mache sich etwa die erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit und Wachstumsschwäche in Deutschland bemerkbar.

PKV – kein Unternehmen mehr mit negativen Aussichten

Die Ertragserwartungen der Privaten Krankenversicherer sind demgegenüber deutlich angestiegen. Nachdem im Vorjahr noch 17 Prozent der Unternehmen von einer ungünstigen Erwartung für die zukünftige Ertragsentwicklung berichtet hatten, gibt dies aktuell kein einziges Unternehmen an. Der Anteil mit positiven Ertragsaussichten blieb allerdings mit 40 Prozent (zuvor: 41 Prozent) fast unverändert.

Nach der Krise werden in der Schadensparte bessere Zeiten erwartet

In der Schaden- und Unfallversicherung sind die Ertragserwartungen von 2025 bis 2027 dagegen auf das höchste Niveau der vergangenen Jahre geklettert. „Hier berichtet kein einziges Unternehmen von einer erwarteten Verschlechterung. Im Vorjahr waren es noch zehn Prozent“, so Asmussen. Mit 78 Prozent nach 53 Prozent im Vorjahr erwartet der Großteil der Unternehmen in Zeiten einer sich normalisierenden Inflation eine bessere Ertragsentwicklung.

Das dürfte aber kaum verwunden, da es für diese Produktsparte, vor allem wegen der Kfz-Versicherung, kaum schlechter als im Moment laufen könnte, wie die enormen Verluste im aktuellen und die erwarteten im kommenden Geschäftsjahr belegen.