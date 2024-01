„Was man sich im Alter leisten kann, hängt nicht nur von der Rentenhöhe ab, sondern auch dem Preisniveau am Wohnort“, erklärt Oliver Ehrentraut. Beides habe man in einer aktuellen Untersuchung berücksichtigt, so der Leiter einer Studie des Forschungsinstituts Prognos im Auftrag des Versichererverbands GDV: Die Kennzahl Rentenkaufkraft soll zeigen, wie viel der regionale Rentenzahlbetrag vor Ort wert ist.

Die ungünstigsten Kombinationen aus durchschnittlichem Rentenzahlbetrag und Preisniveau herrschen demnach im Süden der Republik: Rentnern im Eifelkreis Bitburg-Prüm stehen preisbereinigt nur 856 Euro pro Monat zur Verfügung. Es folgen Garmisch-Patenkirchen, das Berchtesgadener Land sowie die Städte Regensburg und Freiburg mit je 862 Euro als Deutschlands Regionen mit der geringsten Rentenkaufkraft.

Teurer Süden – günstiger Osten

Zum Vergleich: Bei 1.437 Euro liegt die Rentenkaufkraft hingegen in der thüringischen Stadt Gera, dem Ort mit dem bundesweit höchsten ökonomischen Lebensstandard für Rentner. Dahinter rangieren Chemnitz (Kaufkraft: 1.428 Euro) und Cottbus (1.425 Euro) sowie Görlitz (1.394) und der Kreis Spree‑Neiße (1.385). An der Spitze stehen also nur Kreise in den neuen Bundesländern.

Mieten machen den Unterschied

„Im Osten treffen höhere Renten auf niedrigere Lebenshaltungskosten“, erklärt der Prognos-Studienleiter. Auch ländliche und norddeutsche Regionen stellten häufig günstige Wohnregionen für Ältere dar. „Vor allem die unterschiedlichen Mietpreise sorgen dafür, dass die Lebenshaltungskosten regional auseinanderklaffen.“ Insgesamt unterscheidet sich die Rentenkaufkraft je nach Region um bis zu 70 Prozent.

„Am härtesten trifft es diejenigen, bei denen niedrige Rentenansprüche und hohe Lebenshaltungskosten zusammenkommen“, so Ehrentraut weiter. Für GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen unterstreicht die Studie die Notwendigkeit der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Insbesondere Bewohner teurer Regionen müssten verstärkt Eigenvorsorge betreiben, um sich später nicht zu sehr einschränken zu müssen.