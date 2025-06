Naturgefahren haben 2024 erneut erhebliche Schäden verursacht – auch bei Kraftfahrzeugen. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilt, zahlten die Kfz-Versicherer im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Euro für Unwetterschäden an rund 340.000 kaskoversicherten Fahrzeugen.

„Durch Unwetter wurden 2024 rund 340.000 kaskoversicherte Fahrzeuge beschädigt. Die Kfz-Versicherer zahlten dafür 1,3 Milliarden Euro“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV. Die Schäden reichten von kleineren Dellen und Kratzern durch Hagelschauer bis zur völligen Zerstörung durch umfallende Bäume oder Überschwemmungen.

„Besonders betroffen waren Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen: Hier waren die Schäden nicht nur häufiger, sondern mit einer durchschnittlichen Höhe von mehr als 4.000 Euro auch gravierender als im restlichen Bundesgebiet“, erklärt Asmussen.

Zusätzliche Kosten für gebeutelte Branche

Die Unwetterschäden treffen die Kfz-Versicherer zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Wie eine exklusive Umfrage von DAS INVESTMENT kürzlich zeigte, kämpft die Branche bereits mit explodierenden Ersatzteilpreisen und steigenden Werkstattkosten. Viele Anbieter schreiben trotz deutlicher Prämienerhöhungen weiterhin rote Zahlen – besonders in der Vollkaskoversicherung.

Klimawandel verschärft die Risiken

Insgesamt liegt die Bilanz 2024 dem GDV zufolge zwar ungefähr im langjährigen Durchschnitt: Im Vorjahr hatten die Kfz-Versicherer noch rund 1,9 Milliarden Euro für Unwetterschäden an 480.000 Kraftfahrzeugen gezahlt. Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Klimawandel die Gefahr durch Naturgefahren verschärft habe, warnt Asmussen: „Wir sehen in den letzten Jahren, dass einzelne Sturmzellen und Hagelschauer heftiger werden. Schon wenige extreme Wetterlagen können in kürzester Zeit und auf engem Raum immense Schäden anrichten.“

Dieses Phänomen zeige sich nicht nur bei Kraftfahrzeugen, sondern auch bei den ebenfalls gegen Naturgefahren versicherten Gebäuden. Wie DAS INVESTMENT vor wenigen Wochen berichtete, lagen die versicherten Schäden durch Naturgefahren 2024 insgesamt bei 5,5 Milliarden Euro – davon entfielen 4,4 Milliarden Euro auf die Sachversicherung.