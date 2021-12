Redaktion 07.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

GDV-Mann Axel Wehling über Solvency II „Unnötiger Aufwand muss gestrichen werden“

Die Zeit läuft. In zehn Monaten ist Solvency II bereits in Kraft getreten. Viele Versicherer sorgen sich, dass mit der neuen Richtlinie ein weiteres Bürokratie-Monster auf sie zurollt. GDV-Hauptgeschäftsführer Axel Wehling erklärt im Interview, was sich für die Branche ändert und wie die Regierung eine Überbürokratisierung vermeiden kann.