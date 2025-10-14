Weniger Bürokratie, mehr Wettbewerbsfähigkeit – das hatte Eiopa Versicherern versprochen. Doch laut GDV bringt die Sovency-II-Reform keine wirksame Vereinfachung – im Gegenteil.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) übt scharfe Kritik an den Plänen der europäischen Aufsichtsbehörde Eiopa zur Vereinfachung der Solvency-II-Berichtspflichten. Die im Oktober 2025 abgeschlossene Konsultation sollte eigentlich spürbare Entlastungen bringen – doch der GDV sieht das angestrebte Ziel deutlich verfehlt.

„Weniger Meldebögen und differenzierte Anforderungen für kleinere und größere Unternehmen sind grundsätzlich richtige Ansätze – gleichzeitig sind aber auch neue Berichtspflichten vorgesehen. Die angestrebte Entlastung ist damit kaum zu erkennen", kritisierte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen die Reformpläne. Für viele Unternehmen sei das ein reines Placebo, aber keine wirksame Vereinfachung.

Neue Meldepflichten konterkarieren Entlastungsziele

Besonders problematisch: Während Eiopa einige Berichtsvorlagen (QRTs) streichen will, plant die Behörde gleichzeitig neue Meldepflichten. Künftig sollen Versicherer zusätzlich über Naturkatastrophenrisiken und Pensionsdaten berichten – Anforderungen, die laut GDV teils ohne überzeugende inhaltliche Begründung eingeführt werden und erheblichen Umstellungsaufwand bedeuten.

Der Verband bezweifelt, dass die Reform das von der EU-Kommission angestrebte Ziel erreicht, die Verwaltungslasten im Finanzsektor um 25 Prozent zu senken. Unterm Strich dürfte sich der bürokratische Aufwand nur marginal verringern.

Proportionalität hilft nur wenigen

Eiopa verfolgt mit der Reform einen sogenannten Proportionalitätsansatz: Kleinere, weniger komplexe Versicherer sollen von vereinfachten Vorgaben profitieren, während für größere Anbieter umfassendere Anforderungen gelten. Dieser Grundgedanke sei richtig, so der GDV. Allerdings würden von den vorgesehenen Erleichterungen nur wenige Unternehmen profitieren, die einen geringen Teil des Marktes ausmachen. Versicherungsgruppen hingegen blieben bei den Entlastungen weitgehend außen vor.

Rückblick: Warum Solvency II überhaupt entstand

Die Berichtspflichten unter Solvency II haben ihren Ursprung in der Finanzkrise 2008. Damals stand der US-Versicherungsriese AIG kurz vor dem Kollaps, nachdem er massive Verluste durch riskante Kreditderivate erlitten hatte. Die Federal Reserve musste den Konzern mit 85 Milliarden Dollar retten – ein Schock, der Europa dazu brachte, seine Versicherungsaufsicht grundlegend zu reformieren.

Das 2016 in Kraft getretene Solvency-II-Regelwerk sollte sicherstellen, dass Versicherer stets genug Kapital vorhalten, um ihre Risiken zu decken. Anders als unter dem veralteten Vorgängersystem Solvency I orientieren sich die Kapitalanforderungen seither am tatsächlichen Risikoprofil jedes Unternehmens – nicht mehr an pauschalen Formeln.

Das System basiert auf drei Säulen: quantitative Kapitalanforderungen, qualitative Governance-Anforderungen und umfassende Berichtspflichten gegenüber Aufsicht und Öffentlichkeit. Gerade Letztere gelten als besonders aufwendig.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Reform 2027: Weniger Bürokratie war das Versprechen

Nun, neuneinhalb Jahre nach Einführung von Solvency II, will die EU das Regelwerk modernisieren. Die für Januar 2027 geplante Reform soll Bürokratie abbauen und das System praxistauglicher machen. Ein zentraler Baustein: die Überarbeitung der Berichtspflichten.

Kernelemente der Reform umfassen eine deutliche Reduzierung der sogenannten Risikomarge – eines Sicherheitspuffers, den Versicherer vorhalten müssen. Künftig wird diese jährlich automatisch um vier Prozent reduziert, bis sie mindestens 50 Prozent des ursprünglichen Wertes erreicht. Zusätzlich senkt die Kommission den Kapitalkosten-Satz auf 4,75 Prozent.

Auch der Solvabilitäts- und Finanzbericht (SFCR), oft über 100 Seiten lang und für Laien kaum verständlich, soll reformiert werden: Teil A richtet sich künftig mit maximal fünf Seiten in einfacher Sprache an Versicherungskunden, Teil B enthält weiterhin die technischen Details für Fachleute.

Kleinere Versicherer mit weniger als 15 Millionen Euro Beiträgen (bisher: fünf Millionen) fallen künftig unter vereinfachte Regeln. Und für langfristige Aktieninvestitionen werden die Bedingungen verbessert: Versicherer müssen über zwei Tests nachweisen, dass sie Aktien langfristig halten können – bekommen dafür aber günstigere Kapitalregeln.

Was Experten zur Reform sagen

Lukas Linnenbrink, Versicherungsprofessor an der Fachhochschule Dortmund, bestätigt einerseits die Fortschritte: Solvency II habe die Risikokultur in Versicherungsunternehmen deutlich verbessert. „Es gibt nun ein verstärktes Bewusstsein dafür, dass Risiken einzugehen Geld kostet“, so Linnenbrink.

Zur geplanten Vereinfachung des SFCR äußerte er sich jedoch skeptisch: „Angesichts der eingeschränkten alleinigen Aussagekraft der Solvenzquote sollte eine differenzierte Darstellung das Ziel bleiben.“ Die Quote basiere auf komplexen Bewertungsmodellen, sei zwischen Unternehmen nur eingeschränkt vergleichbar und erlaube keine direkte Aussage über wirtschaftliche Stärke oder Zukunftsfähigkeit. Allerdings bezweifelte auch Linnenbrink, dass die fünfseitige Zusammenfassung zu einer besseren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit führen würde – „einen Versuch ist es dennoch wert“.

Götz Treber, Leiter Kompetenzzentrum Unternehmenssteuerung und Regulierung beim GDV, kritisierte besonders die Änderungen bei der Risikomarge: Der Kapitalkosten-Satz von 4,75 Prozent sei zu hoch. Auch Linnenbrink findet, dass hier eine stärkere Entlastung möglich wäre.

Für deutsche Lebensversicherer mit ihren langfristigen Produkten sei es wichtig, dass langfristige Bewertungskriterien stabil blieben, betonte Treber. „Und genau an diesem Punkt sollte der Entwurf aus unserer Sicht nachgebessert werden: Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Kriterien sich in den nächsten Jahren an einer wichtigen Stelle verschieben könnten.“

Wie geht es weiter?

Eiopa plant, im Frühjahr 2026 einen finalen Vorschlag vorzulegen, der anschließend von der EU-Kommission als Rechtsakt verabschiedet werden muss. Die modifizierte Solvency-II-Richtlinie soll am 30. Januar 2027 in Kraft treten.