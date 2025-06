Die Ausgaben der Kfz-Versicherer für Autoreparaturen steigen auch im Jahr 2025 weiter dramatisch an. Nach einer aktuellen Hochrechnung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf Basis des ersten Quartals müssen die Versicherer für Schäden rund 4,5 Prozent mehr ausgeben als im Vorjahr. Damit steigt die sogenannte Schadeninflation weiter an.

Ersatzteilpreise steigen schneller als allgemeine Inflation

Der GDV führt die erneute Teuerung insbesondere auf steigende Preise für Ersatzteile und Werkstattarbeiten zurück. „Wir beobachten seit Jahren, dass sowohl die Werkstattkosten als auch die Ersatzteilpreise viel schneller steigen als die allgemeine Inflation – und sehen jetzt die ersten Anzeichen dafür, dass diese Entwicklung auch 2025 weitergeht“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV.

Besonders kritisch sieht der Verband den Designschutz für Autohersteller. „Dieses Quasi-Monopol für sichtbare Ersatzteile wie Kotflügel, Scheinwerfer oder Kofferraumklappen hat sich zu einer regelrechten Kostenfalle für Autofahrer entwickelt, da die Hersteller die Preise fast nach Belieben diktieren können“, so Asmussen.

Die Zahlen des GDV verdeutlichen das Ausmaß: Ersatzteile waren im Jahr 2024 rund 75 Prozent teurer als 2014 – die allgemeine Inflation betrug im selben Zeitraum hingegen nur rund 28 Prozent.

Reparaturklausel kommt erst 2045 richtig zum Tragen

Zwar habe die Bundesregierung im Jahr 2020 eine Reparaturklausel eingeführt. Diese erlaubt, Ersatzteile für Reparaturen herzustellen, auch wenn sie das Design eines Fahrzeugteils nachahmen. Diese Klausel schränkt die Designschutzrechte von Autoherstellern ein, um den Wettbewerb im Ersatzteilmarkt zu fördern und den Verbrauchern Zugang zu günstigeren Alternativen zu verschaffen.

Allerdings lasse die Wirkung auf sich warten, kritisiert Asmussen. Dank ausufernder Übergangsfristen werde es einen wirklich freien Wettbewerb auf dem Ersatzteilmarkt nicht vor 2045 geben, so der GDV-Hauptgeschäftsführer.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Verluste für Vollkaskoversicherung

Die dramatische Ausgangslage der Branche zeigt sich in den Zahlen: 2024 verteuerten sich die Prämien für Kfz-Versicherungen bereits um durchschnittlich mehr als 14 Prozent. Dennoch hatten die Kfz-Versicherer aufgrund der rasant steigenden Reparaturkosten in den vergangenen zwei Jahren Verluste in Höhe von fast fünf Milliarden Euro hinnehmen müssen.

Der Grund: Laut GDV-Präsident Norbert Rollinger standen jedem eingenommenen Euro Beitrag Ausgaben von 1,10 Euro gegenüber. Die Combined Ratio lag bei 101 Prozent – ab 100 Prozent machen Versicherer Verluste.

Nach der aktuellen GDV-Hochrechnung sollten die Kfz-Versicherer 2025 unter dem Strich keine weiteren Verluste schreiben. Nur in der Vollkaskoversicherung dürften die Ausgaben für Schäden und Verwaltung weiterhin die Beitragseinnahmen übersteigen. Das Ergebnis hänge hier unter anderem vom Verlauf der Hagel- und Unwetter-Saison im Sommer ab.

Weitere Prämiensteigerungen unvermeidlich

„Unsere ersten Zahlen zeigen, dass der Preisdruck in der Kfz-Versicherung auch im laufenden Jahr hoch bleibt“, so Asmussen. Die Assekurata-Ratingagentur hatte bereits 2023 gewarnt: „Die bisherigen Prämienerhöhungen werden nicht ausreichen, um die erheblichen Schadenbelastungen auszugleichen.“ Auch die Versicherungsaufsicht Bafin erwartet von den Kfz-Versicherern, dass sie die Schadeninflation bei der Kalkulation ihrer Prämien angemessen berücksichtigen

Konkret hätten Versicherer ihre Prämien um 10 bis 17 Prozent erhöhen müssen, um wieder profitabel zu werden. Nach Berechnungen der Ratingagentur wäre allein für 2023 eine Anpassung von 10 Prozent erforderlich gewesen, um aus der Verlustzone herauszukommen.

„Wie sich die anhaltende Kostensteigerung auf die Prämien der Kfz-Versicherung konkret auswirken wird, bleibt jedoch der Entscheidung jedes einzelnen Versicherers überlassen“, heißt es vom GDV.