Schadenstatistik 2024 Neue Regionalklassen für Kfz-Policen: Wie Autoversicherer ihre Prämien berechnen

Knapp 6 Millionen Autofahrer hierzulande befinden sich ab sofort in einer neuen Regionalklasse. Hierfür analysiert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) jedes Jahr die Schadenbilanzen in den 412 Zulassungsbezirken. Die Regionalklassen spiegeln die örtlichen Schadenbilanz wider und werden einmal im Jahr vom GDV berechnet. Entscheidend ist dabei nicht, wo ein Schaden entstanden ist, sondern in welchem Zulassungsbezirk der Fahrzeughalter wohnt.

Jörg Asmussen © GDV

Regionalklassen gibt es für die Kfz-Haftpflicht- sowie für die Voll- und Teilkasko-Versicherung. In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind die Leistungen für geschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen maßgeblich. In der Kaskoversicherung fließen die Leistungen nach selbstverschuldeten Unfällen und für alle anderen Kasko-Schadenfälle in die Berechnung ein – unter anderem für Autodiebstähle, Glasschäden, Fahrzeugbrände, Wildunfälle oder Schäden durch Naturereignisse.

Schadenbilanzen in Indexwert umgerechnet

Die so berechneten Schadenbilanzen der Zulassungsbezirke werden versicherungsmathematisch in einen Indexwert umgerechnet, der die jeweilige Regionalklasse bestimmt. Für die Haftpflicht gibt es zwölf, für die Vollkasko neun und für die Teilkasko 16 Klassen. Die GDV-Regionalstatistik ist für die Anbieter von Kfz-Policen zwar unverbindlich, wird aber oftmals nicht nur für Neuverträge, sondern auch für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr berücksichtigt.

Kfz-Haftpflicht: Regionen mit dem niedrigsten/höchsten Indexwert

Zulassungsbezirk Regionalklasse Index Elbe-Elster (Brandenburg) 1 67,68 ... ... ... Berlin 12 138,57

Der Index bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt mit dem Wert 100. Liegt der Wert darunter, ist die Schadenbilanz der Region besser als der Schnitt, ist der Wert höher, ist die Schadenbilanz schlechter. Für die Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es 12 Regionalklassen. Der Bundesdurchschnitt 100 entspricht in der Kfz-Haftpflichtversicherung der Regionalklasse 6. Quelle: GDV

„Besonders gute Schadenbilanzen in der Kfz-Haftpflichtversicherung erreichen Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern: Hier verursachen Autofahrer weniger beziehungsweise weniger teure Schäden als im Bundesdurchschnitt“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Die bundesweit beste Schadenbilanz in der Kfz-Haftpflichtversicherung hat der Bezirk Elbe-Elster in Brandenburg, wo die Schäden rund 30 Prozent unter dem Durchschnittswert liegen (siehe Tabelle oben).

Teilkasko: Regionen mit dem niedrigsten/höchsten Indexwert

Zulassungsbezirk Regionalklasse Index Bamberg (Bayern) 1 58,12 ... ... ... Ostallgäu (Bayern) 16 219,89

Der Index bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt mit dem Wert 100. Liegt der Wert darunter, ist die Schadenbilanz der Region besser als der Schnitt, ist der Wert höher, ist die Schadenbilanz schlechter. Für die Teilkaskoversicherung gibt es 16 Regionalklassen. Der Bundesdurchschnitt 100 entspricht in der Teilkaskoversicherung der Regionalklasse 7. Quelle: GDV

Berlin bleibt Deutschlands Hauptstadt der Kfz-Schäden

„Hohe Regionalklassen gelten hingegen insbesondere in Großstädten sowie in Teilen Bayerns: Die schlechteste Schadenbilanz hat wie schon in den Vorjahren Berlin. Dort liegen die Schäden fast 40 Prozent über dem Schnitt“, erklärt Asmussen (siehe Tabelle zur Kfz-Haftpflichtversicherung oben).

Vollkasko: Regionen mit dem niedrigsten/höchsten Indexwert

Zulassungsbezirk Regionalklasse Index Wesermarsch in Brake (Niedersachsen) 1 76,60 ... ... ... Garmisch-Partenkirchen (Bayern) 9 153,29

Der Index bezieht sich auf den Bundesdurchschnitt mit dem Wert 100. Liegt der Wert darunter, ist die Schadenbilanz der Region besser als der Schnitt, ist der Wert höher, ist die Schadenbilanz schlechter. Für die Vollkaskoversicherung gibt es 9 Regionalklassen. Der Bundesdurchschnitt 100 entspricht in der Vollkaskoversicherung der Regionalklasse 4. Quelle: GDV

Haftpflicht: In 76 Bezirken ändern sich Regionalklassen

„Durch die aktuelle Auswertung ändern sich die Regionalklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung für fast 6 Millionen Autofahrer: Für 45 Bezirke und rund 3,8 Millionen Autofahrer steigen die Klassen, 31 Bezirke und rund 2,2 Millionen Autofahrer profitieren von besseren Regionalklassen“, so Asmussen. Für die weiteren 336 Bezirke und rund 36,4 Millionen Kfz-Haftpflichtversicherte bleibt es bei den Regionalklassen des Vorjahres.

In der Kaskoversicherung überwiegen die Verbesserungen

Auch in den Kasko-Versicherungen ändern sich durch die aktuelle GDV-Regionalstatistik für viele Autofahrer die Regionalklassen: Für fast 3,7 Millionen Voll- oder Teilkaskoversicherte gelten künftig bessere, für rund 3,3 Millionen höhere Einstufungen. Für weitere rund 30,6 Millionen Kaskoversicherte bleibt alles beim Alten.