Reiseversicherungen decken keine Kriegsszenarien ab. Bei Nichtantritt oder Abbruch droht man auf den Kosten sitzen zu bleiben. Bessere Karten haben Pauschalreisende.

Reiseversicherungen beinhalten viele mögliche Bausteine. Doch expliziter Schutz vor einem Kriegsszenario wie derzeit im Nahen Osten ist nicht abgedeckt.

Gestern (3. Februar 2026) landeten erste Flugzeuge mit deutschen Staatsangehörigen aus Dubai in München und Frankfurt. Dort warten nach Schätzungen des Deutschen Reiseverbands allein 30.000 deutsche Touristen und mutmaßlich auch viele temporär in dem Emirat lebende Personen wegen der Angriffe des Irans auf eine Ausreise. Auch heute werden einige Flüge aus Dubai erwartet, doch ein störungsfreier internationaler Reiseverkehr ist weiterhin nicht absehbar.

Kostenlose Stornierung oder Umbuchung bei offiziellen Reisewarnungen

Angesichts dieser Lage stellen sich für Reisende, die ihren Trip abbrechen müssen oder gar nicht erst antreten können, auch finanzielle Fragen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weist darauf hin, dass Pauschalreisende eine Reise in der Regel kostenfrei stornieren können, wenn am Urlaubsort oder in dessen Nähe „unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände“ auftreten, die den Aufenthalt oder die Anreise erheblich beeinträchtigen.

Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts, wie sie derzeit vorliegt, ist ein mögliches Indiz, aber nicht zwingend notwendig, so der GDV. Auch ohne Reisewarnung könnten die Voraussetzungen für eine kostenfreie Stornierung gegeben sein. Wer eine Reise nicht antreten möchte, sollte sein Reisebüro oder seinen Reiseveranstalter kontaktieren, empfiehlt der Interessenverband. Entscheidend sei außerdem, dass die Umstände nach der Buchung eingetreten sein müssen. Wer eine Reise in eine Region bucht, in der bereits Krieg herrscht, könne sich später normalerweise nicht auf diese Regelung berufen.

Versicherungsschutz gibt es im Prinzip nicht

Auf eine Reiserücktrittsversicherung sollte man sich indes nicht berufen. Sie leistet in der Regel, wenn man aus persönlichen Gründen von der Reise zurücktreten muss. „Vor einer Reise sollte klar sein, wann die Reiseversicherung leistet – etwa bei unerwarteter schwerer Erkrankung, einem Unfall oder anderen persönlichen Notfällen. Nicht versichert ist dagegen ein Rücktritt allein wegen einer sich verschlechternden Sicherheitslage am Reiseziel“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Auch eine Reiseabbruchversicherung dürfte im aktuellen Krisenfall nicht helfen. Sie ersetzt zwar die entstehenden Mehrkosten, wenn man wegen vorzeitiger Rückreise bereits bezahlte Reiseleistungen nicht in Anspruch nehmen kann oder wenn man zu einem verlängerten Aufenthalt gezwungen ist, aber nur wenn ein versichertes Ereignis eintritt. Das sind etwa Tod, schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung oder ein erheblicher Schaden am Eigentum durch Feuer, Explosion oder Elementarereignisse. Rein politische oder militärische Risiken ohne ein solches versichertes Ereignis sind dagegen in der Regel nicht abgedeckt, so der Verband.

Wohl auch deshalb verweist Asmussen darauf, dass Versicherungen nicht die Reiseberatung oder Sicherheitsbewertungen ersetzen können. „Wir empfehlen, Reise- und Sicherheitshinweise ernst zu nehmen und bei bestehenden Buchungen möglichst frühzeitig Kontakt mit Versicherer oder Vermittler aufzunehmen.“

Weitere Informationen zu den einzelnen Bausteinen von Reiseversicherungen hat der GDV hier zusammengestellt.