Direktionsstandort der Zurich in Köln-Deutz, das im sogenannten Pride Month in den Regenbogenfarben erstrahlt: Dass der Versicherer sein traditionelles Lebensversicherungsportfolio an Viridium überträgt, werde sich nicht nachteilig auf die Kunden auswirken, erklärt GDV. | Foto: Zurich Gruppe Deutschland