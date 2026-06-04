Manipulierte Schadensfotos, gefälschte Rechnungen, KI-generierte Belege: Versicherungsbetrug wird durch generative KI professioneller. Wie die Branche darauf reagiert.

Humanoider Roboter: Versicherungsbetrüger setzen KI für ihre Straftaten ein - und Ermittler von Versicherern decken diese ebenfalls mittels KI auf.

Digitale Bilder und Dokumente sind im modernen Schadenmanagement zentrale Nachweise. Doch ihre Beweiskraft steht zunehmend unter Druck, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in einer aktuellen Analyse warnt.

Denn wer Versicherungen betrügen will, hat es technisch leichter als je zuvor: Fotos von Schäden lassen sich per KI aufblähen, Rechnungen verfälschen oder Belege vollständig künstlich erzeugen. Den jährlichen Schaden durch Versicherungsbetrug in der Schaden- und Unfallversicherung beziffert der GDV inzwischen auf über sechs Milliarden Euro.

Von der Bildbearbeitung zur KI

Versicherungsbetrug mit manipulierten Unterlagen ist kein neues Phänomen. Schon vor dem KI-Zeitalter wurden Fotos mit Bildbearbeitungsprogrammen verändert oder Rechnungen nachträglich angepasst. Das erforderte technisches Know-how und hinterließ oft sichtbare Spuren: unsaubere Kanten, unlogische Schatten, Brüche im Layout.

Was sich verändert hat, ist der Aufwand. KI-Werkzeuge könnten Bilder, Dokumente und Schadenbeschreibungen heute in kurzer Zeit täuschend plausibel erscheinen lassen, so der GDV. Aus der Branche sind bereits konkrete Fälle bekannt: manipulierte Fahrzeugschadensfotos, komplett KI-generierte Bilder defekter Smartphones sowie beim Tierkrankenversicherer eingereichte KI-generierte Röntgenbilder, die nie existierende Operationen belegen sollten.

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Typische Muster erkennen

Typische Betrugsversuche setzten laut GDV bei Fotos, Rechnungen, Kaufbelegen oder Metadaten an. Auffällig seien häufig viele kleine Unstimmigkeiten: Das Erstellungsdatum eines Fotos passe nicht zum gemeldeten Schadensdatum. Licht, Schatten oder Perspektive wirkten unlogisch. Rechnungen enthielten unterschiedliche Schriftarten, ungewöhnliche Datumsangaben oder unplausible Preise. Bild, Rechnung und geschilderter Schadenhergang widersprächen sich.

Ein einzelnes Merkmal beweise dabei noch keinen Betrug, betont der GDV. Entscheidend sei das Gesamtbild.

Forensik und KI als Gegenmittel

Eine rein visuelle Prüfung reiche in vielen Fällen nicht mehr aus, so der Verband. Versicherer analysierten deshalb nicht nur einzelne Fotos, sondern den gesamten Schadenfall: Passen Bild, Dokumente, Zeitangaben und Schadenhergang zusammen? Dazu kämen technische und forensische Verfahren zum Einsatz – von der Analyse von Bilddateien und Metadaten über die Prüfung von Dokumentenstrukturen bis hin zur Erkennung mehrfach verwendeter Bilder.

Auch Infrarot-Video-Bildsysteme helfen laut GDV dabei, Fälschungen oder Veränderungen an Dokumenten sichtbar zu machen. Und: KI werde nicht nur zum Betrügen genutzt, sondern auch zur Abwehr. KI-Systeme könnten große Mengen an Bildern und Dokumenten sekundenschnell prüfen, Auffälligkeiten markieren und Muster sichtbar machen. Die abschließende Bewertung und Entscheidung bleibe Aufgabe von Fachleuten, betont der GDV.

Kein Kavaliersdelikt

Die große Mehrheit der Versicherten reiche Schäden korrekt ein, stellt der GDV klar. Betrugserkennung richte sich nicht gegen ehrliche Kunden, sondern schütze sie. Wer Versicherungsleistungen durch manipulierte Unterlagen erschleiche, riskiere nicht nur den Verlust des Versicherungsschutzes, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen. In schweren Fällen drohten Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren.