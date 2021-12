Redaktion 25.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

GDV-Umfrage Mehr als die Hälfte der Deutschen hat Angst vor Altersarmut

Die Furcht vor einer schweren Krankheit führt das Sorgen-Ranking der Bundesbürger an. Dies zeigt eine Umfrage von IfD Allensbach im Auftrag des GDV. Demnach sind die wirtschaftlichen Ängste zwar in den letzten Jahren insgesamt rückläufig, haben aber in der Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren zum Teil deutlich zugenommen.