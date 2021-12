GDV zur Riester-Renten-Studie: „Methodischer Murks“

DAS INVESTMENT.com: Das IMK Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung bilanziert, dass die Rentenreformen der deutschen Wirtschaft geschadet haben. Die These: Die Riester-Rente ist ein Konsum-Killer und kostete zwischen 2002 und 2007 jeweils ein Prozent der Wirtschaftsleistung. Ist das für Sie nachvollziehbar?



Peter Schwark: Nein. Wer spart, übt Konsumverzicht - doch ist die von der Studie in die Welt gesetzte Dimension stark übertrieben. Unsere Mitglieder verzeichnen bislang etwa 5 Milliarden Euro Beitragsvolumen mit der Riester-Rente. Das sind nur etwa 0,2 Prozentpunkte der Sparquote der Deutschen. Ich finde es sogar ein wenig zynisch, die Riester-Rente so ins Schussfeld zu bringen. Sie dient doch vornehmlich dazu, dass über staatliche Zulagen gerade die kleineren Einkommen und Familien sich mit der Altersvorsorge leichter tun.



DAS INVESTMENT.com: Das IMK meint aber, dass sich die Deutschen besser stellen, wenn man allein auf das Umlageverfahren der gesetzlichen Rente und auf Steuertransfers statt auf die Riester-Rente setzen würde.



Schwark: Das ist eine Debatte von gestern, diese Schlacht ist längst geschlagen. Die Fakten sprechen für sich: Die arbeitende Bevölkerung in Deutschland schrumpft, die Zahl der Rentner wächst. Die Umlagefinanzierung wird dadurch immer mehr strapaziert, das Leistungsniveau sinkt. Abhilfe kann nur zusätzliche private Vorsorge schaffen. Wir dürfen die Menschen doch nicht für dumm verkaufen: sie wissen, dass sie heute vorsorgen müssen, um später ihre Ansprüche im Ruhestand nicht zu tief herunterschrauben zu müssen.

