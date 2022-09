ETF-Musterdepots für Einsteiger Gedrosseltes Risiko – das Angsthasen-Depot für Vorsichtige

Am liebsten würdest du dein Geld auf dem Sparbuch liegen lassen, um ja nichts zu verlieren? Angesichts von Niedrigzinsen ist der Bogen um Aktien auch für vorsichtige Anleger nicht ratsam. Wie du ein risikoarmes Depot aufbaust und dennoch die Chance auf Rendite hast, zeigen wir dir hier!

Zinsen auf das Ersparte bei der Bank? Davon träumt man heute nur noch. Inzwischen verlangen viele Institute Negativzinsen und das Vermögen vermehrt sich mit der Zeit nicht mehr, sondern schmilzt dahin. Diese Entwicklung dürfte sich auch in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Wer in diesem Szenario trotzdem noch positive Renditen einstreichen will, dem bleibt wohl nur ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen.

Vollständig auf Aktien zu verzichten, ist auch für vorsichtige Naturen oder ältere Personen deshalb nicht ratsam. Der Aktienanteil im Angsthasen-Depot sollte allerdings deutlich reduziert werden. Die Depotbausteine sind eher defensiver Natur. Neben Wandelanleihen kaufen wir beispielsweise Schuldtitel mit Inflationsschutz, defensive Aktien oder Dividendentitel ins Depot, deren Kurse in der Regel weniger stark schwanken.

Das defensive Depot

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (ISIN: IE00B9CQXS71, Anteil: 30 Prozent): Die bekannteste ETF-Produktserie für Dividenden-Aristokraten kommt von State Street. Der ETF kauft Aktien von dividendenstarken Konzernen, die in den vergangenen 10 Jahren ihre Dividenden Jahr für Jahr erhöht haben. Der Index umfasst rund 100 Titel.

