Svetlana Kerschner 19.11.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Geeignetheitserklärung, Beipackzettel, Ausnahmen BVI: Das soll bei der Mifid-II-Umsetzung nachgebessert werden

Bloß nicht übertreiben, mahnt der Fondsverband BVI in Bezug auf die Umsetzung der europäischen Finanzmarktrichtlinie Mifid II in deutsches Recht. Die Auswirkungen des neuen Regelwerks auf die Finanzbranche werden ohnehin gravierend sein. Was der Verband am Referentenentwurf des Finanzministeriums konkret bemängelt.