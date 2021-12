Geförderte Altersvorsorge Ergo Direkt gibt Riester-Renten ab

Gegenüber dem „ Versicherungsjournal “ erklärte die Ergo Direkt außerdem, der Verwaltungsaufwand für die Verträge sei zu groß gewesen und es habe im Konzern keine Möglichkeit gegeben, die Policen weiterzugeben. „Die geförderte Altersvorsorge gehört nicht mehr zu unserem Kerngeschäft“, so Pressesprecherin Regina Urich. Und weiter: „Heutige Interessenten für Riester-Produkte verweisen wir an die Ergo Lebensversicherung.“Die Kunden würden durch den Deal nicht schlechter gestellt, versichert die HanseMerkur, die Überschussbeteiligung werde beibehalten. Anders als Ergo Direkt, hält die HanseMerkur an den Produkten fest. Die jetzige Übernahme macht rund 20 Prozent des Riester-Bestandes des Versicherers aus. Es ist der zweite Bestandskauf der Hamburger. Ende 2012 übernahmen sie die Verträge der Uelzener Lebensversicherung.