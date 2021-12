GEG German Estate Group AG Arndt Buchwald wird Vorstand der GEG German Estate Group AG

Neben den klassischen Aufgaben eines CFO wird Arndt Buchwald die Bereiche Asset Management, Transaction Management und Risk Management verantworten. Der 42-jährige Manager folgt damit auf den bisherigen CFO Thomas Grimm, der sich damit wieder voll auf seine Aufgaben als Vorstand der Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe mit ihren Beteiligungen konzentrieren wird.Ulrich Höller, CEO von GEG: „Wir freuen uns sehr darüber, Arndt Buchwald bei uns an Bord begrüßen zu können und sind davon überzeugt, dass er die GEG mit seinem Fachwissen und Netzwerk den nächsten Schritt nach vorne bringen wird. Speziell für unsere Fokussierung auf Investments im Core-Segment bringt er einen reichen Erfahrungsschatz mit.“Vor seinem Eintritt bei GEG war Arndt Buchwald als Managing Director des bekannten internationalen Developers Tishman Speyer tätig. Er verantwortete dabei als Head of Asset Management den Immobilienbestand in Deutschland. Arndt Buchwald verfügt über langjährige Erfahrung im deutschen Immobiliensektor, die er sich u.a. in Führungspositionen bei namhaften Unternehmen wie der Archon Group oder KPMG erwarb.Arndt Buchwald: „GEG ist eines der spannendsten und ambitioniertesten Unternehmen der Immobilienwirtschaft. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, meinen Beitrag für ein weiteres strukturiertes Wachstum in Deutschland leisten zu können.“