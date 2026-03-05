Anleger haben im vergangenen Jahr Milliarden aus nachhaltigen Aktienfonds abgezogen. Einige ESG-Strategien wachsen jedoch gegen den Trend.

Gegenwind für grüne Fonds: Im vergangenen Jahr sind einer Morningstar-Studie zufolge weltweit 84 Milliarden US-Dollar (ca. 72 Mrd. Euro) aus nachhaltigen Fonds und ETFs abgeflossen. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte das Segment noch Zuflüsse von 38 Milliarden US-Dollar (knapp 33 Mrd. Euro) verzeichnet.

In Europa war die Entwicklung damit erstmals seit der ersten Erhebung 2018 negativ – die Abflüsse beliefen sich auf umgerechnet 53 Milliarden Euro. Allerdings seien die Zahlen etwas verzerrt, ordnet Hortense Bioy ein, Leiterin des Nachhaltigkeitsresearch bei Morningstar. Große institutionelle Investoren, insbesondere aus Großbritannien hätten Vermögenswerte aus ESG-Fonds in ESG-Mandate umgeschichtet. Das mache einen großen Teil der Abflüsse aus.

Europa steht nach wie vor für fast 86 Prozent des globalen nachhaltigen Fondsvermögens, gefolgt von den USA mit neun Prozent. Der Rest entfällt auf alle übrigen Länder. Damit machen nachhaltige Fonds rund 20 Prozent des europäischen Marktes offener Fonds und ETFs aus, verglichen mit lediglich einem Prozent in den USA.

Viele ESG-Fonds blieben hinter dem breiten Markt zurück

Das Umfeld bleibt jedoch nach Einschätzung von Morningstar schwierig: Weltweite Krisen und Konflikte, Trumps ablehnende Haltung gegenüber ESG und regulatorische Unsicherheiten belasten grüne Fondsstrategien. Hinzu kommt, dass die Wertentwicklung vieler ESG-Fonds hinter dem breiten Markt zurückblieb. Ein Grund: ESG-Fonds sind weniger in Rüstung sowie Branchen mit hohem Kohlenstoffausstoß investiert, die 2025 zu den Börsentreibern zählten.

Nichtsdestotrotz machen sich die Kursgewinne an den Aktienmärkten auch bei Nachhaltigkeitsfonds bemerkbar: So stiegen die weltweiten Vermögenswerte grüner Strategien im vierten Quartal 2025 um etwa 4 Prozent auf mehr als 3,9 Billionen US-Dollar (3,4 Bio. Euro).

Diese Nachhaltigkeitsfonds trotzen dem Trend

Doch es gibt auch ESG-Fonds, die trotz des schwierigen Umfelds im vergangenen Jahr Zuflüsse verzeichnen konnten. Wir haben für unsere Auswertung nachhaltige Aktienfonds herausgepickt, denen im vergangenen Jahr mindestens 50 Millionen Euro zugeflossen sind.

Berücksichtigt wurden aktive Aktienfonds, die bei Morningstar in die Kategorie „Ökologie“ einsortiert sind und/oder den Zusatz ESG im Namen haben. Die Fondsströme haben wir in Zusammenarbeit mit dem Greiff Research Institut ausgewertet, die Daten stammen von Morningstar.

Die 5 Nachhaltigkeitsfonds mit den höchsten Zuflüssen finden Sie auf den folgenden Seiten.

EB-Global Equities

Mit dem EB-Global Equities hat der Fondsanbieter EB-Sim ein Konzept aus dem Spezialfondsbereich in einen Publikumsfonds überführt. Basis ist der EB-Responsible-Filter, der aus einem globalen Universum von etwa 1.600 Unternehmen die nachhaltigsten herausfiltert – diese werden anschließend nach fundamentalen Kriterien und Faktoren bewertet. Unter den Top-Aktien befinden sich mit Alphabet, Apple und Microsoft auch drei der sogenannten Magnificent Seven. Der Fonds wurde erst im vergangenen September aufgelegt.

Nettozuflüsse 2025: 54 Mio. Euro

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 01.09.2025

01.09.2025 Fondsgesellschaft: IP Concept

IP Concept ISIN: LU3109048994

LU3109048994 Performance YTD: 3,42%

3,42% Performance 1 Jahr: -

- Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Nachhaltigkeit (SFDR): Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR SRI: 4

4 Sharpe Ratio 1 Jahr: -

- Volatilität 1 Jahr: -

- Volumen in Mio. EUR: 72

DNCA Invest Beyond Climate

Der DNCA Invest Beyond Climate investiert in Unternehmen, die im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen. Zwischen 65 bis 100 Prozent des Portfoliovermögens fließt in europäische Aktien – Unternehmen außerhalb der Eurozone dürfen maximal 35 Prozent ausmachen. Zu den Hauptbranchen im Fonds zählen Grundstoffe, Versorger, Industrie und Banken.

Nettozuflüsse 2025: 74 Mio. Euro

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 09.02.2021

09.02.2021 Fondsgesellschaft: DNCA Finance Luxembourg

DNCA Finance Luxembourg ISIN: LU2254337392

LU2254337392 Performance YTD: 10,08%

10,08% Performance 1 Jahr: 24,63%

24,63% Performance 3 Jahre: 26,41%

26,41% Performance 5 Jahre: 37,07%

37,07% Nachhaltigkeit (SFDR): Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR SRI: 4

4 Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,20

2,20 Volatilität 1 Jahr: 7,99%

7,99% Volumen in Mio. EUR: 328

Raiffeisen-New-Infrastructure-ESG-Aktien

Mit dem Raiffeisen-New-Infrastructure-ESG-Aktien hat es ein nachhaltiger Aktienfonds aus dem Bereich Infrastruktur in die Liste geschafft. Im Fokus stehen Unternehmen aus Branchen, die dem Aufbau und Erhalt von Infrastruktur dienen - insbesondere Industrie, Technologie, Telekommunikation, Versorgung, Energie und Gesundheitswesen. Das Portfolio des Artikel-8-Fonds ist regional sowie aus Branchensicht breit gestreut. Unter den Top-Aktien befinden sich Versorger, Telekommunikationsfirmen und Banken.

Nettozuflüsse 2025: 120 Mio. Euro

Sektor: Aktienfonds Infrastruktur Welt

Aktienfonds Infrastruktur Welt Auflegung: 05.08.2008

05.08.2008 Fondsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft ISIN: AT0000A09ZL0

AT0000A09ZL0 Performance YTD: 11,50%

11,50% Performance 1 Jahr: 25,52%

25,52% Performance 3 Jahre: 49,85%

49,85% Performance 5 Jahre: 65,56%

65,56% Nachhaltigkeit (SFDR): ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR SRI: 4

4 Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,03

2,03 Volatilität 1 Jahr: 8,36%

8,36% Volumen in Mio. EUR: 213

Robeco Circular Economy

Der Robeco Circular Economy investiert weltweit in Unternehmen, die sich an die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft halten. Dazu zählt etwa, dass Ressourcen so lange wie möglich weiterverwendet und Produkte und Grundstoffe zurückgewonnen und aufgearbeitet werden. Nachhaltigkeitskriterien sind fester Bestandteil der Aktienauswahl, zudem erfolgt eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Im Portfolio des Fonds, der nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert ist, sind bekannte Namen wie Nvidia und Taiwan Semiconductor Manufacturing zu finden.

Nettozuflüsse 2025: 128 Mio. Euro

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 23.01.2020

23.01.2020 Fondsgesellschaft: Robeco Institutional Asset Management

Robeco Institutional Asset Management ISIN: LU2092758726

LU2092758726 Performance YTD: 8,59%

8,59% Performance 1 Jahr: 16,71%

16,71% Performance 3 Jahre: 50,93%

50,93% Performance 5 Jahre: 59,78%

59,78% Nachhaltigkeit (SFDR): Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR SRI: 4

4 Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,28

0,28 Volatilität 1 Jahr: 13,45%

13,45% Volumen in Mio. EUR: 537

Nordea Global Climate Transition Engagement

Die höchsten Zuflüsse verzeichnet der im Jahr 2023 aufgelegte Nordea Global Climate Transition Engagement, der den Fokus auf Unternehmen im Wandel legt. Konkret: Ins Portfolio kommen Firmen, die ihre Geschäftsmodelle umstellen, um diese an den Zielen des Klimaabkommens von Paris auszurichten und gleichzeitig „überdurchschnittliche Wachstumsaussichten“ bieten. Regionale Beschränkungen gibt es nicht.

Nettozuflüsse 2025: 174 Mio. Euro