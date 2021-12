Gegenspieler des Facebook-Gründers Winklevoss-Zwillinge bekommen Lizenz für Bitcoin-Plattform

Die New Yorker Finanzbehörde State Department of Financial Services (DFS) hat jetzt der Bitcoin-Börse Gemini eine Zulassung erteilt. Damit kann nach den Plattform Circle und ItBit in dieser Woche die dritte vom DFS zugelassene Bitcoin-Plattform ihren Handel starten. Gemini kooperiert mit dem New Yorker Bankhaus Signature Bank, das mit klassischer Lizenz ausgestattet ist und die Bitcoin-Guthaben zukünftig verwalten soll. Die Signature Bank ist im US-Einlagensicherungsfonds FDIC abgesichert.Der Name Gemini verweist auf die Gründer der Plattform, die Zwillingsbrüder Tyler und Cameron Winklevoss. Sie erlangten Berühmtheit durch ihre Klage gegen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Diesem hatten sie vorgeworfen, die Facebook-Idee bei ihrem Netzwerk ConnectU geklaut zu haben. Zuckerberg hatte den Brüdern in einem Vergleich 65 Millionen US-Dollar gezahlt.In Sachen Bitcoin haben die WInklevoss Winklevoss-Zwillinge bereits vieles in die Wege geleitet: Nach Informationen des US-Wirtschaftsmagazins "Fortune" haben sie in Bitcoin-Start-ups investiert, einen Bitcoin-Preisindex kreiert und arbeiten derzeit an einem Bitcoin-ETF.