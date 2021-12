Redaktion 24.01.2017 Lesedauer: 1 Minute

Gehälter-Check In diesen Städten sind Arbeitnehmer am zufriedensten

Für Arbeitnehmer spielt das Gehalt eine entscheidende Rolle. Es steigt in Deutschland so schnell wie schon lange nicht mehr. Aber in welchen deutschen Städten sind Arbeitnehmer am zufriedensten mit ihrem Einkommen? Ein Überblick.