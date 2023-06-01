Tarifverdienst Gehälter der Versicherungsmitarbeiter stark gestiegen

Die Tarifgehälter der Versicherungsmitarbeiter sind im 1. Quartal überdurchschnittlich gestiegen – vor allem, wenn man die Sonderzahlungen dazurechnet. Das geht aus der aktuellen Analyse des Statistischen Bundesamts hervor. Nur drei Branchen liegen in Sachen Gehaltssprung vor den Versicherern.

Die Tarifverdienste in Deutschland sind im 1. Quartal im Durchschnitt um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Das meldet das Statistische Bundesamt (Destatis). Berücksichtigt man die Sonderzahlungen, beträgt der Gehaltssprung über alle Branchen hinweg 2,7 Prozent.

Gastgewerbe mit höchstem Gehaltspus

Besonders stark stiegen die Gehälter sowohl mit als auch ohne Sonderzahlungen im Gastgewerbe (+10,4 beziehungsweise 10,7 Prozent) und bei den Sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, zu denen auch die Leiharbeit zählt (jeweils +8,4 Prozent). Das Verarbeitende Gewerbe verzeichnete mit 1 Prozent die geringste Gehaltserhöhung ohne Sonderzahlungen. Mit Boni & Co. kommen jedoch die tarifgebundenen Mitarbeiter in der Branche auf den zweithöchsten Gehaltssprung von 9,9 Prozent.

In den Wirtschaftsbereichen Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung sanken die Tarifgehälter mit Sonderzahlungen sogar im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,5 bis 1,8 Prozent. Destatis-Forscher führen das auf die Corona-Prämien zurück, die im 1. Quartal 2022 gezahlt wurden. Ohne Sonderzahlungen stiegen die Gehälter in diesen Wirtschaftssektoren um 2,3 bis 2,8 Prozent.

Verbraucherpreise um 8,3 Prozent gestiegen

Tarifgebundene Finanz- und Versicherungsdienstleister zahlen laut Destatis-Analyse 2,7 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Berücksichtigt man die Sonderzahlungen, fällt das Gehaltsplus mit 5,4 Prozent noch höher aus. Damit liegen lediglich drei Wirtschaftssektoren – das Gastgewerbe, das Verarbeitende Gewerbe sowie Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen – vor den Versicherern.

Doch auch mit Sonderzahlungen hinkt die Gehaltsentwicklung in der Versicherungsbranche der Preisentwicklung hinterher. Denn laut Destatis stiegen die die Verbraucherpreise zwischen dem ersten Quartal 2022 und dem ersten Quartal 2023 um 8,3 Prozent. Insgesamt sind die Reallöhne in Deutschland um 4,1 Prozent gesunken, berichtet Destatis.

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