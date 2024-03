Teilen

Langfristig betrachtet Gehälter in der Versicherungsbranche wachsen überdurchschnittlich

Die Tarifverdienste in Deutschland stiegen 2023 durchschnittlich um 3,7 Prozent – vor allem wegen Sonderzahlungen. In der Versicherungsbranche fiel der Anstieg etwas geringer aus. Langfristig gesehen jedoch wachsen die Gehälter von Versicherungsmitarbeitern stärker als in anderen Branchen.