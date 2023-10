Generali-Studie Gehälter: Nur 16 Prozent der KMU-Chefs bekommen Nachhaltigkeits-Bonus

Jedes Jahr vergibt der Versicherer Generali den sogenannten Sustainable Impact Award für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die besonders nachhaltig wirtschaften. Die Unternehmen können sich dafür selbst bewerben und müssen mehrere Fragen beantworten. Anhand dieser Angaben erstellt Generali seinen Sustainable Impact Report.

In diesem Jahr nahmen 57 KMU an der Befragung teil. „Natürlich handelt es sich bei diesen Unternehmen um eine Positivauswahl, da sich eher Unternehmen für den Award bewerben, die beim Thema Nachhaltigkeit schon besser aufgestellt sind“, räumen die Studienautoren ein. Trotzdem biete der Bericht einige Anhaltspunkte dafür, wie es deutsche Firmen mit ihrer Umweltfreundlichkeit, ihrer sozialen Verantwortung und den Grundsätzen ethischer Unternehmensführung halten.

Nur 5 Prozent erlitten Verluste durch nachhaltiges Handeln

Das Ergebnis: Eine große Mehrheit sieht einen positiven Einfluss von Nachhaltigkeit auf die Gewinne. So geben nur 5 Prozent der Befragten an, dass sie Nachhaltigkeitsmaßnahmen in die Wege geleitet und dadurch Verluste erlitten hätten. 75 Prozent hingegen sehen positive Effekte der Nachhaltigkeit. Mit Blick auf die Zukunft erhoffen sich sogar 82 Prozent der Unternehmen steigende Profite durch nachhaltiges Wirtschaften.

„Somit wird deutlich, dass die Mehrheit der Befragten die eigene Transformation durchaus als Baustein für eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft sieht“, schreiben die Forscher. Bei der praktischen Umsetzung hapert es jedoch oft. So klagt fast die Hälfte (49 Prozent) der Nachhaltigkeitspreis-Anwärter über fehlendes Budget, das sie als das größte Hindernis auf dem Weg zum nachhaltigen Wandel sehen.

Ziele ohne finanziellen Anreiz

Außerdem werden zwar laut Studie bei 95 Prozent der teilnehmenden Unternehmen Nachhaltigkeitsziele bei der strategischen Unternehmenssteuerung berücksichtigt. Bei 74 Prozent gibt es zudem konkrete Reduktionsziele für die CO2-Emissionen. Doch lediglich 16 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass bei ihnen die Vergütung des Top-Managements an das Erreichen nachhaltiger Ziele gekoppelt ist. Somit haben viele Firmenlenker keinen finanziellen Anreiz, diese Ziele tatsächlich zu erreichen.

Unterdessen stehen auch die Lebensversicherer in Sachen Nachhaltigkeit nicht besonders gut da. Beim Rating des IVFP zur Nachhaltigkeitskompetenz von Anbietern in der Lebensversicherung erreichte kein einziges Unternehmen die Bestnote.

Über die Awards

Die Awards gab es in drei Hauptkategorien „Soziales Engagement“ („Impact of Social Engagement“), „Klimafreundlichkeit“ („Impact on Earth“) und „nachhaltiges Produkt“ („Impact of Product“). Ausgezeichnet wurden folgende Unternehmen: