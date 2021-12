Gehälter-Ranking So viel verdienen Profis in der Finanzbranche

Mitarbeiter von Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen verdienen in Hessen durchschnittlich am meisten. Die geringsten Gehälter werden dagegen in Mecklenburg-Vorpommern gezahlt. Das zeigt der aktuelle Gehaltsatlas der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Portal Gehalt.de.