Gehälter Top-Hedgefonds zahlen wesentlich mehr als Banken

“Die Kluft ist groß, und vielleicht ist es an der Zeit, die Verkäuferseite nicht mehr mit der Käuferseite zu vergleichen”, sagte Weinstein, Gründerin der IDW Group LLC. “Der Abstand war noch so groß.”Die größten Investmentbanken, darunter die in New York ansässigen Goldman Sachs Group Inc. und Morgan Stanley, legen einen geringeren Anteil ihrer Erlöse für die Bezahlung der Mitarbeiter zurück - angesichts des regulatorischen Drucks und der Forderung der Aktionäre nach höheren Erträgen.Hedgefonds von Paulson & Co. und Elliott Management Corp. haben jährliche Zuwächse erzielt. Die Branche könnte die höchsten Nettozuflüsse seit 2007 verzeichnen, teilte Barclays Plc in diesem Monat mit.Nach Einschätzung von Greg Fleming, President von Morgan Stanleys Wealth-Management-Sparte, lassen sich die Branchen nicht vergleichen. Die Top-Hedgefonds repräsentierten weniger als 10.000 Personen, während Morgan Stanley 55.000 Angestellte und viele Mitarbeiter habe, die mit Kunden zusammenarbeiteten, sagte er in Bloomberg Television. “Das sind Äpfel und Birnen.”Auch wenn die Hedgefonds viel kleiner sind - der Gehaltsunterschied sei mittlerweile so “enorm”, dass Händler, die bei einem Top-Hedgefonds einsteigen könnten, die Banken wahrscheinlich verlassen würden, meinte Weinstein.