Gehälter Top-Privatbanker verdienen in der Schweiz weiter Millionen

“Ein sehr erfolgreicher Client-Relationship-Banker könnte im Millionen-Bereich verdienen”, sagte Williamson. “Solange sie profitabel arbeiten, solange sie die Regeln einhalten, partizipieren sie an der Profitabilität ihres Geschäftsbereichs.”Üblicherweise verdienen Senior Relationship Manager in der Schweiz 200.000 Franken bis 320.000 Franken im Jahr, zeigt eine Studie der Personalberatung PageGroup aus dem vergangenen Jahr. Die Schweiz ist das weltgrößte Zentrum für Auslandsgelder; es werden rund 2,3 Billionen Dollar für Kunden mit Sitz im Ausland verwaltet.Einige Banker stehen vor einer ungewissen Zukunft, da ihre Arbeitgeber mit dem Druck auf die Gewinne nach Jahren in einem Niedrigzinsumfeld zu kämpfen haben. Hinzu kommen das internationale Vorgehen gegen Steuerhinterziehung und der plötzliche Anstieg des Franken im Januar. Laut einer Studie von KPMG arbeitet mehr als ein Drittel der Branche unprofitabel. Daher prüfen viele Vermögensverwalter die Möglichkeiten für Kostensenkungen.Williamson zufolge gibt es bei EFG ein Vergütungsmodell mit einem Grundgehalt von rund 200.000 Franken bis 250.000 Franken. Hinzu komme ein Anteil von 20 Prozent am Gewinn, den der Banker für seine Firma generiert, sofern der Gewinn 1 Mio. Franken übersteigt.“Es gibt nicht viele Kundenbetreuer, die in die Millionärs-Klasse kommen, aber ein sehr erfolgreicher schafft es”, so der EFG-Chef.