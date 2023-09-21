Bis zu 100.000 Euro Gehalt: BWL-Jobs mit hohem Einkommen und wenig Mitbewerbern

Welche Jobs sind besonders lukrativ für BWL- und VWL-Absolventen? Danach suchte Indeed in seiner Datenbank. Dabei filterte das Stellenportal die Jobs heraus, die ein gutes Gehalt bieten, aber auf ein relativ geringes Interesse unter Bewerbern stoßen. Wir zeigen die Ergebnisse.

Ein BWL-Absolvent sucht den richtigen Job: Welche Stellenanzeigen bei Bewerbern derzeit besonders begehrt sind und welche weniger, zeigt eine Analyse von Indeed.

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Wer BWL oder VWL studiert hat, besitzt eine wirtschaftliche Grundausbildung, die viele Türen öffnen kann. Doch trotz vielfältiger Jobchancen hagelt es auch mal die ein oder andere Absage. Interessant wäre es also für Bewerber, im Vorhinein zu wissen, wie viele Konkurrenten mit ins Rennen gehen. Um das herauszufinden, hat Indeed jene Stellenprofile für BWLer, VWLer und Wirtschaftswissenschaftler aus seiner Datenbank herausgefiltert, mit denen sich zum einen Top-Gehälter erzielen lassen und zum anderen die Konkurrenz am Bewerbermarkt vergleichsweise gering ist.

Berater mit Steuer- und Versicherungsexpertise haben wenig Konkurrenz

Dabei maß das Stellenportal das Bewerberinteresse daran, wie viel weniger Klicks der genannte Jobtitel auf Indeed im Vergleich zu einem Durchschnittspost im vergangenen Jahr bekommen hat. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass nicht für alle Positionen gleich viele Vakanzen auf Indeed zu finden sind.

Bei der Analyse zeigte sich: Die Stellenausschreibungen, die das geringste Interesse bei Bewerbern weckten, befinden sich überwiegend im Beratungsbereich – wo Unternehmen meist ein bestimmtes Expertenwissen voraussetzen. Beispielsweise können Finanzberater für Versicherungen ein Bruttojahresgehalt von 100.000 Euro im Median erwarten, dennoch ist das Bewerberinteresse um 95 Prozent zurückgegangen. Auch bei Baufinanzierungsberatern und Steuerberatern sank das Interesse auf dem Stellenportal um 82 Prozent beziehungsweise 77 Prozent, obwohl die Mediangehälter bei 90.000 Euro und 84.501 Euro liegen.

Geschäftsführerposten und Finanzchef-Positionen besonders beliebt

Wer nun denkt, Positionen mit Verantwortung schrecken Bewerber ab, der irrt: Denn besonders begehrt scheinen Stellenausschreibungen für anspruchsvolle Jobs zu sein. Demnach hat sich die Bewerbersituation bei einigen Jobprofilen deutlich zugespitzt.

So stoßen die Stellenausschreibung für Geschäftsführerposten auf ein 156 Prozent höheres Bewerberinteresse als der Durchschnittswert. Aber auch Positionen als Finanzchef (Chief Financial Officer) scheinen begehrt zu sein – das Bewerberinteresse liegt 71 Prozent über dem Durchschnittswert. Beide Stellen locken auch mit hohen Gehältern: Während Geschäftsführer im Median 132.283 im Jahr verdienen, gibt es für Finanzchefs 170.000 Euro.

Über die Analyse:

Die Daten basieren auf einer einfachen Datenanalyse der Stellenausschreibungen auf dem Jobportal Indeed. Es handelt sich um keine repräsentative Umfrage. Es wurden nur Stellenprofile für BWLer, VWLer und Wirtschaftswissenschaftler berücksichtigt. Die Angaben der Bruttojahresgehälter stammen von Indeed. Das Bewerberinteresse wurde daran gemessen, wie viel weniger Klicks der genannte Jobtitel auf Indeed im Vergleich zu einem Durchschnittspost im vergangenen Jahr erhalten hat. In die Analyse eingeflossen sind Stellenanzeigen seit Anfang des Jahres. Zu berücksichtigen ist, dass nicht für alle Positionen gleich viele Vakanzen auf Indeed zu finden sind. Stand der Daten: September 2023.