Dietmar Scheel DEVK-Vorstand tritt Linkedin-Debatte ums Gehalt los

Dietmar Scheel ist nicht Generation Social Media. Der Personal- und Vertriebsvorstand der DEVK wurde in vergangenen Dezember 60 Jahre alt, er arbeitet bei den Kölnern bereits seit 1990, ununterbrochen. Doch beim Karrierenetzwerk Linkedin gehört Scheel zur immer größeren Riege von Top-Managern, die regelmäßig mit ihrer Followerschaft kommunizieren und Diskussionen lostreten.

Er äußert sich zu Themen wie Homeoffice, dem Ausdrucken von E-Mails oder sogar zum gestiegenen Preis samt Unternehmenszuschuss für das Deutschlandticket der Bahn. In einem Post schrieb er: „Gespräche, die länger als 20 Minuten dauern, bringen nichts“, erinnerte an seinen Vater sowie eine Sanduhr, die er ihm einst schenkte und fragte seine Follower, ob der strenge Blick auf die Uhr in Meetings eher förderlich oder hinderlich sei. Er erntete 115 Kommentare.

Wie hoch ist der Stellenwert des Gehalts für Jobsuchende und Beschäftigte?

Aktuell hat Scheel eine weitere Debatte bei Linkedin losgetreten – zum Thema Gehalt. Scheel schreibt: „Besonders in tarifgebundenen Unternehmen ist die Höhe des Gehalts kein primärer Haupttreiber für eine Stellenzusage oder das Festhalten an einem Arbeitsplatz. Entscheidender ist das Gesamtpaket, in dem viele weitere Facetten eine hohe Relevanz haben.“ Die Annahme, dass man Talente in Zeiten von demografischen Wandel und Fachkräftemangel nur über die Gehaltshöhe gewinnt, hält Scheel für zu kurz gedacht.